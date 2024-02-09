Путин отрицает планы вторжения в страны Балтии или Польшу

Владимир Путин ответил на вопрос о возможности военного вторжения российской армии в страны Балтии или Польшу, с которыми у РФ есть общие границы. Американский журналист Такер Карлсон спросил российского лидера, может ли он представить себе сценарий такого нападения.

«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», - ответил Путин.

Под угрозами российский лидер, очевидно, имел в виду не угрозы, которые генерирует Кремль. До разговора о рисках нападения на соседей на Балтике Путин успел заявить, что нынешняя риторика в странах Европы о рисках нападения России на ЕС - это фейк.

«Они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди - не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди - прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», - утверждает человек, ордер на арест которого за военные преступления в Украине ранее выдал Международный уголовный суд в Гааге.

Владимир Путин во время интервью Такеру Карлсону, февраль 2024 года. Фото: Reuters / Scanpix

На уточняющий вопрос Карлсона о том, означают ли ответы Путина, что у него нет территориальных претензий к соседним странам, президент России ответил, что это исключено.