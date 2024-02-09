Владимир Путин заявил, что военное вторжение в соседние с Россией страны на Балтике возможно лишь в целях обороны. Об этом президент РФ сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, чей визит в Москву стал главной новостью российской пропаганды на уходящей неделе.
Путин отрицает планы вторжения в страны Балтии или Польшу
Владимир Путин ответил на вопрос о возможности военного вторжения российской армии в страны Балтии или Польшу, с которыми у РФ есть общие границы. Американский журналист Такер Карлсон спросил российского лидера, может ли он представить себе сценарий такого нападения.
«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», - ответил Путин.
Под угрозами российский лидер, очевидно, имел в виду не угрозы, которые генерирует Кремль. До разговора о рисках нападения на соседей на Балтике Путин успел заявить, что нынешняя риторика в странах Европы о рисках нападения России на ЕС - это фейк.
«Они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди - не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди - прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», - утверждает человек, ордер на арест которого за военные преступления в Украине ранее выдал Международный уголовный суд в Гааге.
На уточняющий вопрос Карлсона о том, означают ли ответы Путина, что у него нет территориальных претензий к соседним странам, президент России ответил, что это исключено.
«Это абсолютно исключено. Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу - втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно», - сказал Путин.
В последние несколько недель политики, военные и эксперты в странах ЕС регулярно говорят о рисках военного конфликта с Россией.
В январе 2024 года министры Швеции заявили о грядущей войне, немецкие СМИ опубликовали план, где все начинается с Балтии, следом датская разведка заявила о желании Путина именно здесь проверить НАТО на прочность, а командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что «через год или шесть месяцев они могут сделать с нами что-то очень страшное».
«Они направляют на нас оружие, вводят все данные, но не нажимают на курок, - напоминал Херем в недавнем разговоре с Bloomberg об учебных стрельбах российских ракетоносцев по объектам Эстонии, которые произошли еще в 2022 году. - Они пытаются создать предлог».
Российская пропаганда периодически напоминает про так называемый Сувалкский коридор. Это участок границы между Литвой и Польшей, к которому подходят границы Беларуси и Калининградской области России. После решения литовских властей летом 2022 года ограничить транзит грузов в Калининградскую область по железной дороге, в российском парламенте зазвучали угрозы в адрес Вильнюса, что ситуация развязывает Кремлю руки именно в этом месте на карте ЕС.
Стоит напомнить, что Путин неоднократно отрицал возможность военного нападения на Украину до 24 февраля 2024 года, когда началось полномасштабное вторжение российской армии в эту страну.
В конце января Путин заявил, что проблемы агентов Кремля в странах Балтии он воспринимает как «очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны (России - прим.ред.)».
В январе 2024 года стало известно об активизации Россией радиоэлектронной борьбы на Балтике. Об этом также сообщал Мартин Херем. Заявления командующего Силами обороны Эстонии появились в прессе через несколько дней после того, как Rus.Postimees рассказал об установке военного оборудования на вышки сотовой связи в соседних с Эстонией регионах РФ. После этого стало известно, что российские власти увеличивают мощность излучения на тех же вышках.
«Интервью Путина Карлсону совсем не смешное. Оно страшное. Это гарантия войны на годы вперед - пока дед не помрет», - прокомментировал политолог Федор Крашенинников суть разговора Путина и Карлсона.
Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о недостаточности увеличения трат на оборону в странах ЕС.
«Мы, конечно, знаем, что с 1991 по 2021 годы европейская оборонная промышленность выросла на 16,7 процента. При этом американская оборонная промышленность выросла на 60 процентов, российская оборонная промышленность - на 292 процента, а китайская оборонная промышленность более чем на 292 процента - на 500 процентов.
Я думаю, что это действительно тревожный сигнал для нашей отрасли. Нам нужно сделать больше, и это также тревожный сигнал для наших стран. Мы должны продолжать инвестировать в оборону и вкладывать больше средств в оборону», - сказала Кая Каллас в Вене на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
В тот же день министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что новый член НАТО «ежедневно сталкивается с кибератаками из России».