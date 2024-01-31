О том, что Россия устанавливает средства радиоэлектронной борьбы на вышки сотовой связи в соседних с Эстонией регионах, Rus.Postimees сообщал на прошлой неделе, когда стало известно, что после ударов беспилотников по российским портам на Балтике в Псковской и Ленинградской областях отключили мобильный интернет.

«Было бы полезно жителям той же Нарвы и других населенных пунктов вдоль границы посмотреть, как у них дальше будет работать GPS. Насколько точно. Если начнутся сбои с GPS, надо задуматься. Это называется "джемминг", когда не просто глушат сигнал, а подменяют точки координат, - сказал Rus.Postimees телеком-эксперт Михаил Климарев. - Такое было у людей в России, когда ты стоишь на Красной площади, а навигатор показывает, что ты в Шереметьево. Это же такие "писки" со спутника из космоса, по которым вычисляется местоположение. Добавляешь такой же "писк" рядом, и координата сместилась. И если россияне начнут "джеммить", тогда можно и цель подменить на условную мэрию в Нарве».