Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем сообщил Bloomberg о всплеске активности России по организации помех навигационным системам, которые использует и гражданская авиация ЕС и военные НАТО.
Помехи в работе спутниковых навигационных систем (Global Positioning System - GPS) на Балтике усилились в 2023 году, но в последний месяц наблюдается особый всплеск этих активностей, которые фиксируются от Финляндии до Польши и дальше в Черноморский регион, рассказал агентству Bloomberg командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.
«Кто-то является причиной этого, и мы думаем, что это Россия», - сказал Херем журналистам.
По его словам Москва, возможно, играет с помехами на фоне рисков будущего потенциального конфликта с НАТО.
«Я думаю, они учатся и тестируют», - уточнил командующий Силами обороны.
Bloomberg отмечает, что Россия имеет опыт подавления сигналов GPS в Северной Европе и способна использовать ряд возможностей для радиоэлектронной борьбы, включая подавление деятельности дронов и ракет в Украине. Кроме того, Кремль активизировал деятельность по созданию помех в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы предотвратить потенциальные атаки дронов с Украины.
Ранее в Минобороны РФ сообщали о проведении учений в Калининградской области, целью которых было нарушение радиосигналов и сигналов со спутников.
По словам Мартина Херема организовать помехи Россия может, в том числе, с кораблей в Балтийском море. В декабре 2023 года польские авиационные власти предупредили пилотов о возможных сбоях, а официальные лица Швеции и Финляндии заявляли, что расследуют такие ситуации.
«Россия продемонстрировала свои возможности радиоэлектронной борьбы в других местах, а не только в Украине и странах Балтии, - отмечает Херем. - Они определенно довольно сильны в этом».
Европейское агентство безопасности полетов (EASA) и Международная ассоциация воздушного транспорта на прошлой неделе в Кёльне провели встречу с участниками авиационной отрасли Европы, производителями и поставщиками услуг, чтобы обсудить меры по снижению возникающих рисков.
«Мы наблюдаем резкий рост числа атак на эти системы, что представляет угрозу безопасности, - заявил 26 января исполняющий обязанности исполнительного директора EASA Люк Титгат. - Мы должны немедленно должны обеспечить пилотов и экипажи возможностью идентификации рисков, чтобы знать, как реагировать, чтобы благополучно приземлиться».
О том, что Россия устанавливает средства радиоэлектронной борьбы на вышки сотовой связи в соседних с Эстонией регионах, Rus.Postimees сообщал на прошлой неделе, когда стало известно, что после ударов беспилотников по российским портам на Балтике в Псковской и Ленинградской областях отключили мобильный интернет.
Позже факт добавления военной компоненты на сотовые вышки подтвердили российские СМИ.
Эксперты, опрошенные Rus.Postimees допускали, что сбои в GPS навигации могут стать заметны и рядовым пользователям смартфонов в приграничных с Россией районах Эстонии.
«Было бы полезно жителям той же Нарвы и других населенных пунктов вдоль границы посмотреть, как у них дальше будет работать GPS. Насколько точно. Если начнутся сбои с GPS, надо задуматься. Это называется "джемминг", когда не просто глушат сигнал, а подменяют точки координат, - сказал Rus.Postimees телеком-эксперт Михаил Климарев. - Такое было у людей в России, когда ты стоишь на Красной площади, а навигатор показывает, что ты в Шереметьево. Это же такие "писки" со спутника из космоса, по которым вычисляется местоположение. Добавляешь такой же "писк" рядом, и координата сместилась. И если россияне начнут "джеммить", тогда можно и цель подменить на условную мэрию в Нарве».
Минувшей ночью стало известно о новых полетах ударных беспилотников в небе недалеко от Эстонии.