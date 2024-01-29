На границе с Эстонией власти РФ действительно добавляют сотовым вышкам военную компоненту

«Это технические мероприятия. Это не учения, ничему мы не учились, - прокомментировал 29 января отключение интернета вдоль границ с Эстонией министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, уточнив, что аналогичные меры Россия «вполне возможно» будет вынуждена предпринять и в других регионах страны.

Глава Минцифры Максут Шадаев в августе 2023 года на несколько дней отпускал своих подчиненных на удаленку после удара беспилотника по офису министерства в Москве. Фото: сайт Госдумы РФ

Rus.Postimees еще 26 января сообщал, что возможной причиной отключения интернета в Псковской области является установка военного оборудования на вышки сотовой связи. Комментарии экспертов и детали о том, что за устройства могут быть добавлены к формально гражданским объектам, которые обеспечивают доступ к интернету, читайте в нашем материале «Россия настраивает на войну вышки сотовой связи рядом с Эстонией».

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Российская пресса 29 января подтверждает, что отключение сетей LTE привело к сбоям в самых разных гражданских отраслях.

«В дальнейшем антидрон-комплексы могут работать в одном диапазоне с оборудованием операторов. Но если они будут работать неизбирательно, начнутся помехи в передаче мобильных данных», - анонимно комментируют действия российских властей представители отрасли мобильной связи РФ.

Телеком-эксперт Михаил Климарев ранее в разговоре с Rus.Postimees выразил сомнение, что эти попытки России справиться с беспилотниками будут успешными, потому что частоты, на которых летают беспилотники, можно перенастроить. Автор профильного Telegram-канала «ЗаТелеком» обратил внимание на иные последствия установки военного оборудования на сотовые вышки вдоль границы РФ.