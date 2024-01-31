Россия сбила беспилотник рядом с Эстонией

В ночь на 31 января в небе над Псковской областью был сбит ударный беспилотник. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны России сообщает издание «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода» - прим.ред.). Подчиненные Сергея Шойгу рапортуют, что «дрон самолетного типа был использован в попытке совершить террористическую атаку», но «его удалось ликвидировать дежурными средствами ПВО».

Куда летел ударный беспилотник остается неизвестным, но судя по реакции в Пскове, он мог направляться к военным объектам в районе аэропорта «Кресты». По крайней мере российская пресса в качестве комментариев по инциденту публикует заявления именно псковского аэродрома, где помимо гражданских самолетов базируются военно-транспортные самолеты 76-ой десантно-штурмовой дивизии.

«Все в порядке, у нас режима "Ковер" нет, работаем в штатном режиме, регулярный рейс из Москвы к нам летит», - цитируют государственные российские СМИ слова собеседника в пресс-службе аэропорта.

Режим «Ковер» вводился в Санкт-Петербурге в конце зимы 2023 года, когда в небе появились неизвестные летательные аппараты, из-за которых над мегаполисом кружили военные истребители.

Именно на псковском аэродроме «Кресты» в августе 2023 года в результате атаки беспилотников были уничтожены сразу несколько самолетов Ил-76, которые Минобороны РФ используют для переброски десантников и военных грузов. Источники Rus.Postimees тогда сообщали о выводе из строя по меньшей мере шести военных самолетов.

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Сегодня же стало известно об атаке беспилотников на Санкт-Петербург. Местные СМИ сообщают о временном закрытии аэропорта Пулково.



26 января Rus.Postimees сообщал о странных отключениях мобильной связи в Псковской области в темное время суток. Опрошенные эксперты объяснили происходящее добавлением военных устройств на сотовые вышки.

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За несколько дней до этого ударные беспилотники смогли долететь до двух портов России на Балтике. Так, например, в результате атаки на порт Усть-Луга 21 января несколько часов там полыхал пожар в газовом терминале, а иностранным кораблям, которые заняты в перевалке российских углеводородов, приходилось отходить в море.

29 января информация о военных причинах отключения мобильного интернета в Псковской, Ленинградской и Новгородской областях подтвердилась.

Помимо страха перед ударами беспилотников по военным и крупным стратегическим объектам на отключение интернета повлиял и визит Владимира Путина в Санкт-Петербург.