«Последние несколько лет очень четко показали, что НАТО как военный альянс, многие страны не готовы к проведению крупномасштабных операций - то есть, говоря простым человеческим языком, многие военные НАТО не готовы воевать с Россией», - заявил генерал-лейтенант Вейко-Велло Пальм газете The New York Times.

Слова генерала, который с начала 2023 года занимает должность командующего дивизией Сил обороны Эстонии, издание опубликовало еще 29 января.

«Мы всегда подозревали, что это единственная экзистенциальная угроза, которая у нас есть», - добавил Пальм о рисках возможного нападения России на Эстонию.

Тревога по поводу того, что эксперты называют имперскими амбициями Путина, уже давно стала частью психики государств, граничащих с Россией или находящихся в некомфортной близости от нее, отмечает, в свою очередь, американское СМИ.

«Я думаю, что для Эстонии это был 1991 год», - язвительно сказал генерал Пальм The New York Times, имея в виду год, когда Эстония объявила о своей независимости от развалившегося Советского Союза.

Вейко-Велло Пальм. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Летом 2023 года Postimees анализировал особенности «весьма непростого характера» генерал-майора Вейко-Велло Пальма. «Есть мнение Пальма, и есть неверное мнение», - описывали источники работу с этим генералом.