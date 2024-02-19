Власти РФ приняли решение открыть несколько временных избирательных участков на эстонско-российской границе специально для россиян, которые постоянно проживают в Эстонии. Об этом в понедельник 19 февраля сообщает сайт российского посольства в Таллинне.

«На предстоящих выборах президента Российской Федерации проживающим в Эстонии россиянам будет предоставлена возможность проголосовать не только в посольстве России в Таллине (17 марта с 8:00 до 20:00), но и на избирательных участках, специально созданных вблизи пунктов пропуска через государственную границу в Ивангороде, а также населенных пунктах «Шумилкино» и «Куничина Гора», - сказано в сообщении на сайте посольства РФ в Эстонии.

Уточняется, что избирательный участок в Ивангороде будет открыт для россиян из Эстонии всего в 140 метрах от погранпункта. А на границе с Псковской областью избирательные участки откроются «в непосредственной близости от погранпереходов» Шумилкино (Лухамаа) и Куничина гора (Койдула).

В Печорском районе Псковской области к границе с Эстонией подгонят специальные автобусы.

«На открытых площадках планируется размещение избирательных участков в низкопольных автобусах», - сообщает посольство РФ.

Еще один участок для голосования будет открыть недалеко от пешеходного погранперехода Крупп рядом с эстонским Саатсе.

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Еще два временных избирательных участка откроются рядом с двумя действующими КПП на латвийско-российской границе Убылинка (Гребнева) и Бурачки (Терехова). Четыре избирательных участка откроются около пограпереходов в Калининградской области, которая граничит с Литвой и Польшей.