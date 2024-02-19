Посольство России в Таллинне сообщило, что граждане РФ, которые живут в Эстонии, смогут принять участие в переназначении Путина 17 марта на специальных участках прямо на эстонско-российской границе.
Власти РФ приняли решение открыть несколько временных избирательных участков на эстонско-российской границе специально для россиян, которые постоянно проживают в Эстонии. Об этом в понедельник 19 февраля сообщает сайт российского посольства в Таллинне.
«На предстоящих выборах президента Российской Федерации проживающим в Эстонии россиянам будет предоставлена возможность проголосовать не только в посольстве России в Таллине (17 марта с 8:00 до 20:00), но и на избирательных участках, специально созданных вблизи пунктов пропуска через государственную границу в Ивангороде, а также населенных пунктах «Шумилкино» и «Куничина Гора», - сказано в сообщении на сайте посольства РФ в Эстонии.
Уточняется, что избирательный участок в Ивангороде будет открыт для россиян из Эстонии всего в 140 метрах от погранпункта. А на границе с Псковской областью избирательные участки откроются «в непосредственной близости от погранпереходов» Шумилкино (Лухамаа) и Куничина гора (Койдула).
В Печорском районе Псковской области к границе с Эстонией подгонят специальные автобусы.
«На открытых площадках планируется размещение избирательных участков в низкопольных автобусах», - сообщает посольство РФ.
Еще один участок для голосования будет открыть недалеко от пешеходного погранперехода Крупп рядом с эстонским Саатсе.
Еще два временных избирательных участка откроются рядом с двумя действующими КПП на латвийско-российской границе Убылинка (Гребнева) и Бурачки (Терехова). Четыре избирательных участка откроются около пограпереходов в Калининградской области, которая граничит с Литвой и Польшей.
О причинах этих решений на сайте посольства РФ не сообщается.
Ранее МИД РФ вызывал работающих в Москве дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы чтобы озвучить требование обеспечения безопасности работы дипмиссий России в день проведения процедуры, которая в РФ называется «выборами президента». Голосование намечено на 17 марта 2024 года.
«Это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными. Эстония решительно осуждает намерение России провести выборы на временно оккупированных территориях Украины», - сообщили 31 января Rus.Postimees в МИД Эстонии.
МИД Эстонии уточнял, что количество избирательных участков, которые могут быть открыты в Эстонии, сократится до минимума, то есть до посольства РФ в Таллинне. В прежние годы в Эстонии на выборах президента РФ работало сразу девять участковых избирательных комиссий.
Дипломатические представительства РФ в Нарве и Тарту были закрыты весной 2022.
«Мы хотели бы отметить, что, голосуя, участники поддерживают массовые фальсификации на выборах, направленные на сохранение у власти кремлевского диктатора. Мы считаем, что руководители государства-агрессора будут привлечены к ответственности (в том числе, за другие преступления против человечности и военные преступления) Международным уголовным судом», - добавили в МИД Эстонии в комментарии Rus.Postimees.
В декабре 2023 года Rus.Postimees подробно рассказывал, как граждане РФ, которые живут в Эстонии, голосовали за Путина в прежние годы. В Эстонии путинские результаты каждый раз напоминали цифры, которые в России демонстрируют только «электоральные султанаты» Северного Кавказа.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков еще в августе 2023 года заявил, что на выборах 2024 года Путин получит 90% голосов участников голосования.
«Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов», - утверждал Песков полгода назад.
«По состоянию на 1 октября 2023 года количество зарегистрированных в Эстонии лиц Российской Федерации с действительным правом на проживание и видом на жительство составляло 80 908 человек», - сообщали минувшей осенью Rus.Postimees в Департаменте пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии.
Путин в 2020 году получил право оставаться президентом России и после своего четвертого срока, который заканчивается в 2024 году. Поправки в Конституцию РФ обнулили действующее ограничение на «два срока подряд». Впервые Путин стал президентом после того, как стал преемником Бориса Ельцина в 2000 году. Но фактически он управлял страной еще в статусе премьер-министра с 1999 года.
В 2008 году он уступил кресло президента своему многолетнему помощнику Дмитрию Медведеву, за время президентства которого срок полномочий президента РФ был увеличен до шести лет. В 2012 году Путин вернулся в Кремль. В 2018 году переизбрался. К концу своего пятого президентского срока в 2030 году Путину будет 78 лет. А его очередной «второй подряд» президентский срок будет «легитимным» до 2036 года. Тогда ему будет уже 84 года.
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