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Алексея Навального пытаются похоронить тайно. Его матери угрожают (1)

rus.postimees.ee
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Мать Алексея Навального Людмила Навальная.
Мать Алексея Навального Людмила Навальная. Фото: Скриншот из видео

В видеообращении, вышедшем на Youtube-канале Алексея Навального, его мать, Людмила, заявила, что ей показали тело умершего сына.

«Следователи утверждают, что причина смерти известна, у них есть все медицинские и юридические документы. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня и ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей», - сказала Людмила Навальная.

«Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать: глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал: "Время работает не на вас, труп разлагается". Я не хочу особых условий, я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно», - добавила она.

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«С прошлой ночи это было сущее издевательство над мамой. Они забрали ее одну, не позволили быть рядом адвокатам, - прокомментировал происходящее соратник Навального Иван Жданов. - Они откровенно угрожали, что "включат свои медийные ресурсы" против нее. Мне кажется такое издевательство над трупами сложно вообще вообразить. Это просто средневековье».

При этом в медицинском заключении о смерти, показанном матери Алексея Навального, сказано, что причины смерти - естественные, отметила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ранее мать убитого лидера российской оппозиции Алексея Навального обратилась к президенту РФ с требованием отдать тело сына.

Мать Алексея Навального уже несколько дней находится в Ямало-Ненецком автономном округе России, пытаясь найти тело сына о смерти которого российское тюремное ведомство сообщило еще в пятницу 16 февраля.

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