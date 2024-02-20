Мать убитого лидера российской оппозиции Алексея Навального обратилась к президенту РФ с требованием отдать тело сына.
«Путин, дайте мне увидеть сына»: мать Алексея Навального обратилась к его убийце
«За моей спиной находится колония ИК-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело. И мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, что бы я могла его по-человечески похоронить», - говорит в видеообращении Людмила Навальная, которое опубликовано днем 20 февраля в YouTube-канале «Навальный LIVE».
Мать Алексея Навального уже несколько дней находится в Ямало-Ненецком автономном округе России, пытаясь найти тело сына о смерти которого российское тюремное ведомство сообщило еще в пятницу 16 февраля.
«Раз тело Навального не выдают, значит есть что скрывать», - заявили эксперты еще 18 февраля.
Накануне вдова лидера российской оппозиции Юлия Навальная заявила, что продолжит дело своего супруга.
«Я знаю, я чувствую, что вас раздирает на части вопрос: "ну зачем он вернулся?" Зачем добровольно бросился в лапы тех, кто его уже однажды почти убил? Зачем такая жертва? Ведь мог бы спокойно жить, заниматься собой, семьей. Мог не говорить, не расследовать, не выступать и не бороться.
А он не мог. Алексей больше всего на свете любил Россию. Любил нашу страну, вас. Он верил в нас, в нашу силу, в наше будущее. В то, что мы достойны лучшего. Не на словах верил, а на деле. Настолько глубоко и искренне, что был готов отдать за это свою жизнь. И его огромной любви нам хватит, чтобы продолжить его дело. Настолько долго, насколько понадобится. Так же яростно и так же смело, как это делал Алексей», - заявила вдова 19 февраля.
«Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. Я призываю вас встать рядом со мной, разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. И обращаюсь к вам словами Алексея, который очень верил: не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно - дать себя запугать. Нам нужно использовать каждую возможность бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе», - призвала Навальная.
Путин до сих пор не прокомментировал факт смерти своего главного политического оппонента. Алексею Навальному было всего 47 лет. Rus.Postimees вспоминал его биографию в материале, который мы опубликовали после новостей о смерти политика.