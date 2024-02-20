«Путин, дайте мне увидеть сына»: мать Алексея Навального обратилась к его убийце

«За моей спиной находится колония ИК-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело. И мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, что бы я могла его по-человечески похоронить», - говорит в видеообращении Людмила Навальная, которое опубликовано днем 20 февраля в YouTube-канале «Навальный LIVE».

Мать Алексея Навального уже несколько дней находится в Ямало-Ненецком автономном округе России, пытаясь найти тело сына о смерти которого российское тюремное ведомство сообщило еще в пятницу 16 февраля.

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«Раз тело Навального не выдают, значит есть что скрывать», - заявили эксперты еще 18 февраля.

Накануне вдова лидера российской оппозиции Юлия Навальная заявила, что продолжит дело своего супруга.

«Я знаю, я чувствую, что вас раздирает на части вопрос: "ну зачем он вернулся?" Зачем добровольно бросился в лапы тех, кто его уже однажды почти убил? Зачем такая жертва? Ведь мог бы спокойно жить, заниматься собой, семьей. Мог не говорить, не расследовать, не выступать и не бороться.