Зачем Навальный вернулся в Россию на верную смерть: отвечает журналист, который следил за его работой много лет

Юлия и Алексей Навальные в самолете в Берлине перед полетом в Москву, 17 января 2021 года. Фото: AFP / Scanpix

Надо понимать, что в такой большой стране мало быть просто хорошим юристом, хорошим организатором, хорошим политиком или хорошим человеком. Придется быть лидером. И Навального именно за это всегда и критиковали…

- Как говорили ветераны либералы: за вождизм.

- Да. При этом на самом деле все в тайне понимали, что только вождь, только лидер может повести такое количество растерянных и неуверенных в себе людей за собой. И только потом, когда-нибудь, в России появятся институты, которые станут больше человека, которые будут гарантировать людям с меньшей готовностью рисковать возможностью добиваться своих политических целей.

Россия - страна, которой надо пройти свой путь, чтобы появились традиции коллективного действия. Коллективное действие - это европейская история во всех смыслах. При том она складывалась долгие годы, долгие века. Россия же находится, как мне кажется, только в начале этого пути. Мы знаем, что коллективное действие вызывает в первую очередь трудности у тех, кто пытается договориться на это коллективное действие. И это самое сложное.

Уж не говоря о том, что коллективное действие может появиться и существовать, только когда у людей есть не общие задачи, а общие интересы.

Тимур Олевский слева от Навального на первом фото :

Путин очень долгие годы делал все для того, чтобы у людей не было общих интересов. И я знаю, каким образом, какими законами, какими действиями, каким развращением, какими уловками он этого добился. Он делал все для того, чтобы общих интересов у людей не было. Потому что он как раз прекрасно понимает, что общие интересы делают страну лучше, а его - ничтожными. И он, собственно, с этим всегда и боролся. Не только он. Но Путин продолжает делать это прямо сейчас.

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P.S. Алексею Навальному было всего 47 лет.