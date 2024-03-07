Эксперт ⟩ С умом собранный тревожный рюкзачок может однажды спасти вам жизнь

Перчатки нужны потолще, помощней, можно строительные: чтобы схватиться за острое, за горячее. Их лучше всего положить в наружный карман рюкзачка.

Батарейки нам пригодятся только при дальней эвакуации. Совет эксперта: желательно, чтобы ко всем вашим устройствам (фонарик, радио) подходили стандартные батарейки (АА или ААА).

Батарейками нужно запасаться с избытком. Если закончились батарейки АА, то вместо них подойдут и плотно обмотанные бумагой батарейки ААА.

Аккумуляторы с зарядным устройством иметь тоже неплохо, но они могут пригодиться далеко не всегда (поскольку электричества, скорей всего, какое-то время не будет), поясняет Олев Марк.