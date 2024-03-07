Эксперт ⟩ С умом собранный тревожный рюкзачок может однажды спасти вам жизнь

Заранее собрать тревожный чемоданчик, или, как теперь часто говорят, тревожный рюкзачок на случай эвакуации в наше время может оказаться весьма здравой идеей. Не исключено, что подобная предусмотрительность однажды спасет вам жизнь.
Знаете ли вы, что тревожных рюкзачков у вас должно быть два, а не один, как многие считают?
И это не единственный секрет выживания, которым с читателями Rus.Postimees делится эксперт по безопасности Олев Марк.
Важно: свой комплект из двух тревожных рюкзачков – малого и большого - должен быть у каждого (!) члена семьи, включая детей дошкольного возраста и пожилых людей, подчеркивает эксперт.
ОЛЕВ МАРК (74 года) – эксперт по безопасности и выживанию, пропагандист здорового образа жизни.
- Был инструктором по боевой подготовке и рукопашному бою у подразделений полиции, консультантом по вопросам безопасности у ряда крупных эстонских бизнесменов.
- Много лет занимался экстремальным туризмом, совершил переход в одиночку в зимнее время в малонаселенной зоне полуострова Камчатка.
- Без пищи за три недели шел пешком через пустыню Каракум.
- Участвовал в одиночку в пеших экспедициях по прокладке маршрутов по пустыне Сахара (Марокко – Западная Сахара – Мавритания – Сенегал).
- Совершил более 3000 прыжков с парашютом, свыше 30 раз восходил на Монблан, совершил полет на параплане с вершины Монблана.
- Сегодня Олев Марк тренирует группы джиу-джитсу, проводит курсы по выживанию в экстремальных условиях и здоровому образу жизни.
Рюкзачок №1
Итак, начнем с маленького рюкзачка (назовем его рюкзачком №1), который может потребоваться нам на случай мгновенной эвакуации – к примеру, при стихийных бедствиях или пожаре.
Минимальный объем такого рюкзачка – 8-12 литров (примерные размеры школьного ранца).