Картофель, помидоры, зерно и многие другие продукты запретят ввозить из России уже послезавтра

Запрет на импорт распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, гречиху, картофель, помидоры, лук и все его разновидности, различные виды капусты, салат, морковь, свеклу, репу, брюкву, сельдерей и прочие корнеплоды, сообщает rus.lsm.lv. Вне закона в Латвии окажутся также российские и белорусские огурцы, бобовые, замороженные, сушеные и даже консервированные овощи.

Консервированные овощи российского производства, которые свободно продаются в магазинах Таллинна, март 2024 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Также будет невозможно импортировать маниоку, тростниковую маранту, салеп, топинамбур, батат и аналогичные корнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина. Запрет на импорт также коснется кокосов, бразильских орехов, кешью и других орехов, бананов, фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуавы, манго и мангостина, цитрусовых, винограда, дыни и папайи, яблок, груш и айвы, абрикосов, вишни, персиков, сливы и других свежих фруктов и ягод, в том числе черники.

Министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) заявил на заседании правительства, что изначально в список запрещенных продуктов российского и белорусского происхождения планировалось включить только зерновые, но после переговоров с латвийскими фермерами список был существенно расширен.

Инициаторы запрета признают, что изменение может привести к росту цен. Издание уточняет, что при использовании сырья из РФ и Беларуси производство, например, кормов для животных в среднем обходится дешевле на 15-50 евро за тонну.

Об аналогичных решениях правительства Эстонии пока не сообщается.

В минувший вторник около здания правительства Латвии в Риге собралось около тысячи фермеров и лесовладельцев. Участника протеста подогнали на место митинга тяжелую технику и развернули плакаты: «За зеленое развитие! Против зеленого застоя!», «Дайте работать!». Главным символом протестующих стал гигантский стул на трех ножках, на котором был лозунг «Опомнитесь! Вы упадете», - сообщает rus.lsm.lv.

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Стоит напомнить, что в январе 2024 года инфляция в Эстонии была в годовом исчислении в пять раз выше, чем в Латвии, и в шесть раз выше, чем в Литве. По данным Департамента статистики, в сравнении с январем 2023 года цены в Эстонии в первый месяц нового года выросли на 4,7%, тогда как в Латвии рост составил всего 0,9%, а в Литве - 0,7%.