Подоходный налог в размере около 11 евро в месяц в 2025 году будут платить около 156 000 получающих среднюю пенсию пенсионеров.
Стало известно, какой подоходный налог в следующем году заплатит получающий среднюю пенсию
Принятым Рийгикогу Законом о госбюджете на 2024-2027 годы утверждена и бюджетная стратегия на 2024-2027 годы, в которой ставка освобождения от подоходного налога для пенсионеров по старости согласована на уровне 776 евро.
Руководствуясь этим, министр социальной защиты Сигне Рийсало в среду направила на круг согласования законопроект, согласно которому не облагаемый подоходным налогом уровень пенсий с 2025 года останется на уровне 776 евро в месяц. По нынешним расчетам это значит, что со средней пенсии придется платить 11 евро подоходного налога в месяц.
Законопроект меняет со следующего года порог не облагаемого налогом дохода для людей, достигших пенсионного возраста по старости. С 2025 года единый не облагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц также будет распространяться на всех людей трудоспособного возраста.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, важно, чтобы не облагаемый налогом доход лица, достигшего пенсионного возраста, продолжал превышать общий не облагаемый налогом доход.
«Если проведенная в 2018 году реформа подоходного налога поставила работающих пенсионеров в худшее положение, чем было до этого, поскольку получение заработной платы в дополнение к пенсии привело к уменьшению не облагаемых налогом доходов, то со следующего года в стране будет действовать система подоходного налога, больше не зависящая от доходов и единообразная для всех», - сказала министр.
С 1 апреля после ежегодной индексации пенсия увеличится на 10,6 процента, или до 774 евро в месяц. Индексация пенсий продолжится и в последующие годы. По прогнозу Министерства финансов, средняя пенсия в 2025 году вырастет до 826 евро. При не облагаемой подоходным налогом ставке подоходный налог в 2025 году должен составить 11 евро в месяц от расчетной средней пенсии.
Соотношение пенсий и зарплат меняется из года в год. В 2021 году, когда средняя пенсия была освобождена от подоходного налога, средняя пенсия составляла почти 43 процент средней зарплаты. В 2024 году это соотношение составит почти 49 процентов. Средняя пенсия значительно выросла благодаря индексации и внеочередному повышению пенсий. В 2023 году произошло самое большое повышение пенсий за последние 15 лет, составив 17,6 процента вместе с внеочередным повышением пенсий.
В дальнейшем не облагаемый налогом доход пенсионеров может быть увеличен на тех же основаниях, что и общий не облагаемый налогом доход, с учетом возможностей государственного бюджета и общей налогово-экономической среды.
Пенсию не ниже средней по состоянию на 1 апреля 2024 года будут получать почти 156 000 человек, или 49 процентов всех пенсионеров.
Проект представлен в Союз объединений пенсионеров Эстонии, Кассу по безработице, Эстонскую торгово-промышленную палату, Союз налогоплательщиков, Центральный союз работодателей Эстонии, Налогово-таможенный департамент, Пенсионный центр и Департамент социального страхования.