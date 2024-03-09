В феврале и марте 1944 года эстонские города подверглись массовым бомбардировкам советской авиации. В субботу, 9 марта в Таллинне отмечается 80-я годовщина тех трагичных событий. Погибли сотни людей, но гораздо больше пострадала материальная среда: самые большие разрушения пришлись на Нарву и Таллинн, значительно пострадали и другие населенные пункты, пишет историк Иван Лаврентьев.
Утраченные виды: бомбардировка 1944 года изменила Таллинн, последствия ощущаются и сегодня
Вторая мировая война привела не только к гибели миллионов людей, но и была сопряжена с невиданными прежде масштабами боевых действий и крайне активным использованием авиации. Обе стороны конфликта активно прибегали к применению бомбардировщиков, которые совершали налеты как на военную инфраструктуру противника, так и на мирные города. Десятки тысяч людей погибли под немецкими бомбами в Лондоне и других английских городах, а точное число погибших в ходе бомбардировки союзниками Дрездена до сих пор неизвестно: историки расходятся в оценке количества жертв, называя цифры от 30 тысяч до миллиона погибших.
Территория Эстония в ходе войны также неоднократно подвергалась бомбежкам. Самые разрушительные пришлись на зиму-весну 1944 года. В Таллинне в это время базировались суда немецкого флота, не говоря о других частях. Поэтому немцы приложили большие усилия к тому, чтобы противовоздушная оборона города была эффективной. За несколько недель до этого советы активно бомбили Хельсинки, поэтому нельзя сказать, что атака стала для военных полной неожиданностью.
В Таллинне пострадала половина домов
Сотни советских бомбардировщиков прилетели в Таллинн вечером 9 марта, бомбежки продолжались всю ночь. Первая волна бомбежек началась в 19:15 и продолжалась два часа. Вторая пришлась на первые часы ночи. Военные объекты пострадали минимально: погибло 50 военных, инфраструктура в порту и флот обошлись небольшими повреждениями, пострадал военно-морской госпиталь и железнодорожная станция Юлемисте.
Основной удар пришелся на совсем не военные объекты. Было уничтожено 1549 зданий, 3350 пострадало – чуть более половины всех построек в городе на тот момент. Почти 20 тысяч таллиннцев осталось без крыши над головой. Погибло 586 гражданских лиц, 529 получили ранения.
Естественно, в ходе бомбардировок у людей не возникало вопросов, откуда прилетели самолеты и кто виновен в этом военном преступлении. Как обычно, советские власти после налета на Таллинн и ряд атак на Нарву стали строить противоречивые риторические конструкции: в официальной печати атаки оправдывались, как нечто необходимое, жертвы и разрушения среди гражданского населения преуменьшали, а успехи ударов по военным целям, наоборот, преувеличивали. С годами разными уловками удалось убедить заметную часть населения Эстонской ССР в том, что в разрушениях практически исключительно виноваты немцы, особенно в случае Нарвы.
В Нарве развалины домов было решено не восстанавливать и окончательно сравнять с землей уже после войны. Облик города и состав его населения изменились практически полностью. В Тарту и Пярну потери носили более локальный характер, но и там в центре города можно найти довольно много домов из 1950-х, построенных на месте утраченных в ходе бомбежек.
Таллиннские безвозвратные потери
Пожалуй, наиболее яркий символ ужасов мартовской бомбардировки – улица Харью в Старом городе. Улица исторически была одной из центральных в городе: на ней была сконцентрирована заметная часть торговли и ремесел. Она получила свое название по Харьюским городским воротам, которые снесли в конце XIX века. В первой половине XX века на улице работали десятки магазинов и кафе. Например, по адресу Харью, 40 располагался отель и ресторан Kuld Lõvi, пользовавшиеся популярностью у приезжавших в город предпринимателей. В соседнем здании работал открытый еще до революции кинотеатр Amor (кстати, в ходе мартовской бомбардировки сгорели еще три кинотеатра – Modern на Тартуском, Kungla на Пярнуском шоссе и Venus в Каламая - И.Л.).
Сегодня именно на Харью ежегодно проходят поминальные мероприятия, здесь же находится информационный стенд. Благодаря новому решению все желающие за пару евро могут воспользоваться очками виртуальной реальности, чтобы увидеть, как улица выглядела в 1939 году. После войны развалины засыпали и превратили в сквер. Постепенно на месте нескольких фундаментов на Харью и окрестных улицах построили ряд новых зданий: пожалуй, самое известное из них – Дом писателей. В разные периоды неоднократно возникали споры о том, насколько уместно застроить всю улицу Харью вновь, однако это так и не было сделано.
Отдельные знаковые постройки пострадали и в других частях Старого города, хотя основные разрушения все же пришлись на другие районы. Так, на Ратушной площади сгорела важница – историческое здание постройки 1555 года, где традиционно взвешивали различные товары, привезенные в город на продажу. То, что осталось от 400-летнего здания вместе с пристройкой, снесли после войны, что сделало Ратушную площадь более просторной.
До основания была разрушена Таллиннская синагога, построенная в 1884 году в районе современного бульвара Рявала. При синагоге работала еврейская школа, во время немецкой оккупации в здании располагался склад. До открытия новой синагоги на улице Кару в 2007 году Таллинн на протяжении десятилетий был единственной восточноевропейской столицей без синагоги.
Бомбы не пощадили и сакральные здания других конфессий. На улице Веэренни сгорела церковь методистов. Огромное здание с характерным шпилем вмещало 1200 посадочных мест.
Церковь называли «Лилиентали» – по имени главного спонсора строительства, торговца и бизнесмена Эдуарда Лилиенталя. На улице Йыэ сгорела церковь евангельских христиан, а на кладбище Сиселинна – православная часовня Св. Александра Невского.
Отстроены вновь
Тем не менее, некоторые церкви избежали этой печальной участи. К счастью, все-таки было решено не сносить обладавшую даже в глазах советской власти большим культурно-историческим значением церковь Нигулисте. Реставрационные работы заняли не одно десятилетие, но в 1982 году шпиль храма сгорел и его пришлось восстанавливать заново.
Церковь Нигулисте отреставрировали после разрушений, но облик окрестных улиц изменился до неузнаваемости.
В ходе бомбардировки был почти полностью разрушен театр «Эстония». Вечером 9 марта там давали балет «Кратт» на музыку Эдуарда Тубина – первый эстонский балет, премьера которого состоялась за две недели до этого. Построенная на народные пожертвования «Эстония» обладала огромным символическим значением для многих людей, поэтому разрушенный театр воспринимался особенно болезненно. Здание открыли вновь после реконструкции очень быстро – уже в 1946 году.
Улицам вокруг повезло сильно меньше. Дело в том, что большая часть домов в Таллинне была деревянной: пожары распространялись очень быстро, поэтому микрорайон вокруг сгорел почти полностью. Развалины снесли, построили много новых зданий, а извилистые маленькие улочки выровняли. Много где на месте бывшей застройки разбили парки: так, напротив национальной оперы появился «зеленый крест».
Многие градостроительные проблемы центра Таллинна уходят корнями в мартовскую бомбардировку и ее последствия. Непропорционально широкие улицы, обилие относительно новых зеленых зон и крайне низкая плотность застройки – все это плоды переустройства Таллинна в послевоенные десятилетия, хотя полноценно план реорганизации городского пространства тогда так и не реализовали.
Политические и архитектурные начальники 1940-х и 1950-х руководствовались во многом эстетическими соображениями: прямые бульвары с мощными фасадами домов должны были контрастировать с устаревшей деревянной застройкой и свидетельствовать о том, что обещанное идеологами светлое будущее уже почти наступило. С годами – когда уровень жизни вырос по-настоящему – это позволило превратить центральные улицы Таллинна в широкие автомагистрали и пустить заметную долю транзитного трафика через центр города.
Не будь последствия бомбардировок столь масштабными, деревянные дома скорее всего постепенно сменялись бы каменными, сеть улиц оставалась бы прежней – город был бы устроен совсем по-другому, пробок было бы меньше, и меньше строилось бы новых районов в пригородах посреди чистого поля. Однако такого Таллинна мы уже никогда не увидим, как не увидим и многих других городов по всей Европе, безвозвратно изменившихся после бомбардировок времен Второй мировой, и городов на востоке Украины, исчезающих с лица земли стараниями российской авиации и артиллерии прямо сейчас.