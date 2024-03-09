Утраченные виды: бомбардировка 1944 года изменила Таллинн, последствия ощущаются и сегодня

Естественно, в ходе бомбардировок у людей не возникало вопросов, откуда прилетели самолеты и кто виновен в этом военном преступлении. Как обычно, советские власти после налета на Таллинн и ряд атак на Нарву стали строить противоречивые риторические конструкции: в официальной печати атаки оправдывались, как нечто необходимое, жертвы и разрушения среди гражданского населения преуменьшали, а успехи ударов по военным целям, наоборот, преувеличивали. С годами разными уловками удалось убедить заметную часть населения Эстонской ССР в том, что в разрушениях практически исключительно виноваты немцы, особенно в случае Нарвы.

В Нарве развалины домов было решено не восстанавливать и окончательно сравнять с землей уже после войны. Облик города и состав его населения изменились практически полностью. В Тарту и Пярну потери носили более локальный характер, но и там в центре города можно найти довольно много домов из 1950-х, построенных на месте утраченных в ходе бомбежек.

Таллиннские безвозвратные потери