Во втором выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут об одном из самых молодых серийных убийц современной Эстонии. На момент совершения всех преступлений ему даже не было 18 лет.
«Мне нравилось убивать»: эстонский серийный убийца лишил жизни шестерых, но вместо пожизненного получил всего восемь лет
Родители жителя Таллинна Александра Рубеля утверждали, что не замечали ничего необычного в поведении сына. Учителя же считали его порядочным и доброжелательным. Никто ни в школе, ни дома даже не догадывался, что он уже в 14 лет стал токсикоманом и начал нюхать бензин.
Первое преступление Рубель совершил, когда ему было всего 16 лет. Это был сентябрь 1997 года. Жертвой стал его сосед - 40-летний мужчина с ограниченными возможностями. Судмедэксперты, которые осматривали тело, установили, что прикованного к постели человека зарубили топором. Били в основном по голове, отчего имелись открытые травмы черепа.
«Я хотел убивать и мне было все равно кого», - заявит он потом в суде.
Обычный многоквартирный дом в Таллинне, где и жила семья Рубеля, станет местом преступления еще минимум дважды. Обе жертвы юного убийцы также будут его соседями.
Других своих жертв он встречал и убивал прямо на улице. Последней убитой было всего 15 лет.
На суде он не раскаивался и говорил о желании создать собственное кладбище.
Все преступления он совершал в состоянии опьянения бензиновыми парами. Он мог вынюхивать даже до пяти литров бензина в день. Кайф держался несколько часов и в этом состоянии, как он утверждал, перед ним являлся человек, который и призывал его убивать.
На суде он не раскаивался и говорил о желании создать собственное кладбище. Все его деяния запросто могли обеспечить ему пожизненное заключение, но одно обстоятельство не позволило суду назначить ему самое строгое наказание. Даже судья потом признавал, что это слишком маленький срок для таких тяжких преступлений. В 2006 году на тот момент 25-летний Рубель вышел из Тартуской тюрьмы и вновь оказался на свободе.
Подробности жестоких убийств, как отец Рубеля был замешан в одном из преступлений, почему его приговорили всего к восьми годам тюрьмы и что с ним стало после освобождения, слушайте в первом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?»
Также в выпуске мы впервые зачитаем историю нашего слушателя. Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и неизвестные широкому кругу людей случаи, поэтому если у вас есть интересная история, которая приключилась с вами и вы хотите ею поделиться с другими, присылайте ее нам на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в названии письма укажите «История для подкаста». Лучшие истории мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикаций в СМИ.
Озвучивал: Ефим Щукин.
Первый выпуск подкаста «Кто живет на соседней улице?»:
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц будет знакомить слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.