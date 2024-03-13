«Мне нравилось убивать»: эстонский серийный убийца лишил жизни шестерых, но вместо пожизненного получил всего восемь лет

Родители жителя Таллинна Александра Рубеля утверждали, что не замечали ничего необычного в поведении сына. Учителя же считали его порядочным и доброжелательным. Никто ни в школе, ни дома даже не догадывался, что он уже в 14 лет стал токсикоманом и начал нюхать бензин.

Первое преступление Рубель совершил, когда ему было всего 16 лет. Это был сентябрь 1997 года. Жертвой стал его сосед - 40-летний мужчина с ограниченными возможностями. Судмедэксперты, которые осматривали тело, установили, что прикованного к постели человека зарубили топором. Били в основном по голове, отчего имелись открытые травмы черепа.

«Я хотел убивать и мне было все равно кого», - заявит он потом в суде.

Обычный многоквартирный дом в Таллинне, где и жила семья Рубеля, станет местом преступления еще минимум дважды. Обе жертвы юного убийцы также будут его соседями.

Тот самый дом, в котором жила семья Рубеля. Фото сделано в конце 90-х. Фото: Toomas Volmer

Других своих жертв он встречал и убивал прямо на улице. Последней убитой было всего 15 лет.

На суде он не раскаивался и говорил о желании создать собственное кладбище.

Все преступления он совершал в состоянии опьянения бензиновыми парами. Он мог вынюхивать даже до пяти литров бензина в день. Кайф держался несколько часов и в этом состоянии, как он утверждал, перед ним являлся человек, который и призывал его убивать.