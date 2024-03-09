Беспилотники атаковали несколько городов России

Около 2.30 ночи по московскому времени губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что в регионе объявлена угроза ракетной опасности. Примерно через 20 минут появилось сообщение о сбитии украинского БПЛА силами ПВО, пишет DW.

По информации местных властей, обломки беспилотного аппарата упали на крышу поликлиники. Из-за угрозы взрыва были эвакуированы пациенты отделения реанимации.

Об отражении «массовой атаки» дронов над Таганрогом также написал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, в ее результате получил ранение один сотрудник местного МЧС. Позже глава региона сообщил об отражении еще одного удара по территории области.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО уничтожены один дрон в Белгородской области, два - в Курской, три - в Волгоградской и 41 - в Ростовской областях.