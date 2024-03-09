Европарламентарий Андрус Ансип (Партия реформ) услышал в программе Vilja Küsib («Спрашивает Вилья») на портале Delfi, что премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) вновь говорит, что Ансип не занимается никакой содержательной работой в Европарламенте и клевещет на Эстонию. Во внутреннем списке Партии реформ Ансип опровергает слова Каллас.
Для подписчиков
Ансип вновь опровергает утверждения премьер-министра: слова Каллас о том, что я очерняю Эстонию – ложь
«Уважаемые однопартийцы, во время интервью с Каей Каллас Вилья Кийслер сказала, что письмо, которое Кая Каллас отправила мне 7 февраля, - полная ерунда, и спросила, зачем она его написала. Несмотря на то, что я тоже посчитал это письмо полным бредом, я на него ответил. Однопартийцы, а также читатели Delfi и Postimees получили подробный обзор моей работы в Европарламенте», - написал Ансип.