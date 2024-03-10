В Тарту распространяется новый опасный наркотик: он уже мог стать причиной смерти двух человек

«Он попал в наш регион в декабре прошлого года из Латвии. Это в какой-то степени заменитель фентанила, но еще более сильный и опасный. На улице грамм нитазена стоит около 200 евро», - рассказал Восман.

На самом деле в Эстонию смертоносный наркотик попал еще в 2022 году, но в Тарту и Южной Эстонии его активное распространение замечено только в последние три месяца.

«За последнее время у нас было несколько смертей. Мы еще ждем ответов экспертизы об этих конкретных смертях и их причинах, но я уже предупреждаю об опасности нитазенов. Ошибка в количестве миллиграммов и результат - смерть», - заявил глава криминального бюро Лыунаской префектуры.

Восман заявил, что их цель - с одной стороны остановить распространение вещества, но, что более важно, спасти человеческие жизни.

«Наши наркозависимые не имеют опыта дозирования нитазена, и легко добиться передозировки. Для наркотического опьянения десятерых достаточно 0,00025-0,001 грамма чистого протонитазена», - описал опасность вещества Восман.