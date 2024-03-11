Скандал ⟩ Демонстранты в Латвии протестуют против поставок марганца в Россию

На прошлой неделе мы сообщали о том, что поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для военной промышленности, с начала войны выросли в геометрической прогрессии.

С 2023 года ее переправляли туда также через порт в Силламяэ, находящийся под опекой бывшего премьер-министра Тийта Вяхи.

Марганец доставили на Челябинский завод, национализированный в феврале в интересах военной промышленности.

Марганцевая руда транспортировалась в Россию через дочернее предприятие Латвийских государственных железных дорог LDz Logistika.

Из двух миллионов тонн марганцевой руды, экспортированных в Россию в прошлом году, почти 90 процентов прошли через Эстонию и Латвию.

Главную роль здесь играют порты в Риге и Вентспилсе, а с 2023 года и порт в Силламяэ, где марганцевая руда хранится и разгружается, после чего по железной дороге попадает в Россию.

Как сообщил агентству LETA один из руководителей партии Kustiba Par! Мик Целминьш, они организуют акцию протеста, поскольку считают недопустимым участие в транзите марганца в Россию латвийской компании с государственным капиталом.

«Кровавый транзит в Россию должен быть остановлен», - подчеркнул Целминьш, призвав латвийское правительство подать пример остальной Европе.

По его словам, нет никаких сомнений, что значительное увеличение импорта марганцевой руды в Россию связано с военными нуждами.