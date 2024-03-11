Домогательства недопустимы: руководство латвийского вуза обратилось в полицию

По словам ректора Латвийской музыкальной академии Гунтарса Праниса, преподавателям, которые домогаются до студенток, «не место ни в академии, ни в латвийской музыке», передает LSM.lv.

В распространенном пресс-релизе Пранис заверил общественность, что Латвийская музыкальная академия и он лично «выступают против любых неэтичных действий, дискриминации и любого сексуального насилия».

Ректор академии обещает полиции полное содействие: «Мы сделаем все необходимое для расследования возможных нарушений и преступлений. Для нас это очень важно».

Руководство Латвийской музыкальной академии призвало всех студенток, пострадавших от домогательств, обращаться с заявлениями к любым ответственным лицам или учреждениям, которые могут помочь в решении этого вопроса.

На днях студентки Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола (JVLMA) рассказали местным тележурналистам о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей.

«Дошло до того, что однажды утром я проснулась, а рядом со мной спал педагог. Никогда еще я не испытывала такого ужасного чувства», - рассказала одна из студенток.

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В данном конкретном случае был замешан алкоголь, и преподаватель воспользовался ситуацией. При этом девушка осознает, что изнасилования не произошло.

Рассказ другой студентки связан с настоящим сексуальным насилием: девушка вспоминает, что заведующий кафедры «схватил ее за лицо, притянул к себе и насильно попытался поцеловать».

Новости о сексуальных домогательствах преподавателей циркулируют в коридорах Латвийской музыкальной академии уже много лет.

Ни один педагог пока не был уволен с работы. В начале февраля руководство академии издало приказ, обновив правила поведения сотрудников.