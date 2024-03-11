Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об удар ножом в спину в многоквартирном доме в Ласнамяэ, а также о краже электросамоката Xiaomi в Тарту. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП с участием козы в волости Раэ и о крупном пожаре в волости Канепи.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Удар ножом в спину, сбитая коза, кража электросамоката
Насилие
8 марта поступило сообщение, что на лестничной площадке многоквартирного дома в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес ранения 49-летнему мужчине.
8 марта поступило сообщение, что в многоквартирном доме в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 43-летний мужчина напал на свою 44-летнюю сожительницу. При этом присутствовал ребенок. Мужчина был задержан полицией.
9 марта поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Весивярава в Кесклинне между 23-летним мужчиной и его 19-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения. При этом присутствовали дети.
9 марта поступило сообщение, что 49-летняя женщина нанесла удар ножом в спину своему 48-летнему мужу в многоквартирном доме на Нарвском шоссе в Ласнамяэ. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была арестована полицией.
8 марта поступило сообщение, что в деревне Иру волости Йыэлахтме между мужчиной и женщиной, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого оба получили травмы. Мужчина был арестован полицией. Во время конфликта также присутствовали дети.
8 марта 33-летний мужчина напал на 44-летнюю женщину в многоквартирном доме в Кейла. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был арестован полицией.
9 марта поступило сообщение, что двое мужчин напали на сотрудника паба в Виймси, Хаабнеэме. Один из мужчин был арестован полицией.
8 марта в полицию поступило сообщение, что 62-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила своего мужа в квартире на улице Юули в Нарве.
9 марта в полицию поступило сообщение от женщины, проживающей на улице Кересе в Нарве, которая сообщила, что ее 53-летний сожитель избил ее. Полицейские задержали мужчину.
10 марта в полицию поступило сообщение от матери, которая сообщила, что ее 21-летняя дочь напала на нее на улице Кересе в Нарве. В ходе конфликта мать получила травмы, и скорая помощь оказала ей первую помощь на месте.
10 марта в полицию поступило сообщение, что 36-летняя женщина избила своего сожителя на улице Вабрику в Раквере. Скорая помощь доставила 42-летнего мужчину в больницу, а полиция арестовала женщину.
В ночь на 10 марта в полицию поступило сообщение, что 41-летний мужчина напал на женщину в квартире на улице Ряэма в Пярну.
В ночь на 9 марта в полицию поступило сообщение о конфликте и потасовке между 30-летним и 35-летним мужчинами в развлекательном заведении в Хаапсалу.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
8 марта поступило сообщение, что в Ласнамяэ неизвестные разбили заднее стекло автомобиля и украли ящик с инструментами. Причиненный ущерб составил около 1200 евро.
6 марта в полицию поступило сообщение о краже пристегнутого черного электросамоката Xiaomi из торгового центра на улице Рийа в Тарту.
8 марта в полицию поступило сообщение, что из магазина, расположенного на Тартуском шоссе в Йыхви, был украден металлический каркас. Ущерб составил 635 евро.
Безопасность на границе
8 марта гражданину Республики Гондурас 1982 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на один месяц за незаконное пребывание в Эстонии в течение четырех дней.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили десятерых граждан Молдовы, пятерых граждан России, трех граждан Украины, одного гражданина Пакистана и одного гражданина Канады.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы и двух граждан Грузии.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
8 марта на пограничном пункте Лухамаа при выезде из Эстонии был проверен гражданин Узбекистана. Выяснилось, что мужчина нелегально находился на территории стран Шенгенского соглашения в течение 14 дней, в том числе один день в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и применен запрет на въезд в страны Шенгенского соглашения.
9 марта на контрольно-пропускном пункте Лухамаа при въезде в Эстонию был проверен легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина с двойным, эстонско-российским гражданством. При проверке документов выяснилось, что в отношении женщины вынесено решение о задержании от Королевства Бельгия. Женщину доставили в арестный дом, а е автомобиль был помещен на территорию пограничного пункта Лухамаа.
8 марта в пункте пропуска «Нарва-1» на выезде из Эстонской Республики пограничники досмотрели гражданина Украины и при досмотре его вещей обнаружили не принадлежащий ему британский паспорт, который был взят под охрану. Человеку было разрешено продолжить путешествие.
8 марта гражданин Украины был проверен на пограничном пункте «Нарва-1» на пути из Эстонской Республики, и при проверке его документов выяснилось, что он находился в Эстонии 38 дней без законных оснований. Ему выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в страну на шесть месяцев и оштрафовали на 200 евро.
8 марта на пограничном пункте «Нарва-1» при выезде из Эстонской Республики был проверен гражданин Украины, в документах которого было указано, что он находился в Эстонии 10 дней без законных оснований. Ему выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд на шесть месяцев и оштрафовали на 200 евро.
9 марта на пограничном пункте «Нарва-1» пограничники обнаружили предметы с запрещенной символикой при досмотре вещей двух граждан Франции, пытавшихся въехать в Эстонию. Им сообщили, что такая символика в Эстонии запрещена, они добровольно сдали вещи и продолжили свой путь.
10 марта на пограничном пункте «Нарва-1» пограничники проверили въезжающего в Эстонию гражданина Китая и при досмотре его вещей обнаружили два поддельных водительских удостоверения. Удостоверения были изъяты, а человеку разрешили продолжить путешествие.
ДТП
9 марта в 07:55 спасатели получили сообщение о машине, врезавшейся в фонарный столб на Тартуском шоссе в Кесклинне. Спасатели Ассаку отсоединили клемму аккумулятора автомобиля, чтобы предотвратить возгорание, и на месте происшествия медики осмотрели водителя. Дальнейшим разбирательством занималась полиция.
9 марта в 19:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Курна-Тухала-теэ в деревне Курна волости Раэ автомобиль столкнулся с козой, в результате чего животное погибло. Спасатели Ассаку перетащили тушу козы с середины дороги на обочину и уведомили местных охотников, которые занялись диким животным. Водитель в аварии не пострадал.
8 марта в 21:17 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Кирна волости Тюри (Ярвамаа). В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика люди не пострадали, но в результате аварии из грузовика произошла утечка масла, и дорога была закрыта для других участников движения. Спасатели очистили дорогу от последствий аварии и отодвинули аварийные автомобили на обочину. Для спасателей событие завершилось в 22:26.
Пожары
8 марта в 19:46 поступило сообщение о горящем квадроцикле в поле в деревне Локута волости Тапа. Людей рядом не было, никто не пострадал. Спасатели потушили горящее открытым пламенем транспортное средство. Пожар мог начаться из-за технической неисправности.
9 марта, в 20.42 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Мяэ в поселке Кяйна на Хийумаа, где, по словам звонившего, весь подъезд был в дыму. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
10 марта в 12:54 спасатели выехали в Сельякюлла волости Ляэне-Нигула, где, по словам заявителя, загорелся моторный отсек автомобиля. Присутствующие люди немедленно приступили к тушению пламени огнетушителем. Спасатели ликвидировали пожар, вероятно, возникший из-за электросистемы автомобиля, в 13:26.
9 марта в 03:25 житель деревни Соомра в Пярну сообщил в Центр тревоги, что его дом горит открытым пламенем. В доме было установлено три дымовых датчика, которые сработали и разбудили семью с тремя детьми. Семья вышла на улицу в ожидании спасателей, которые обнаружили, что из-под крыши дома виднеется пламя. С 04:45 огонь не распространялся дальше, и спасатели продолжили тушение и вскрытие конструкций. Пожар был ликвидирован в 6:20. Хозяин остался дальше охранять дом. Вероятно, пожар начался из-за отопительной системы. В результате пожара кухня была сильно повреждена, а остальная часть дома была повреждена водой и копотью. Никто из людей не пострадал.
11 марта в 1:37 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Сыресте волости Канепи горят микроавтобус и жилой дом. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что здание и автобус полностью охвачены пламенем, люди успели покинуть дом. Пожар был окончательно потушен к раннему утру. Предварительные данные указывают, что сначала загорелся микроавтобус, а от него уже дом. Утром спасатели прибыли на место происшествия, чтобы потушить начавшие дымить очаги в стене.
11 марта в 3:42 поступило сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии в деревне Ласва волости Выру. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горит бункер для опилок, и огонь распространился под крышу производственного здания. Для тушения пожара пришлось вскрывать конструкции крыши. Спасательные работы были завершены в 7:28. Причина возгорания устанавливается.
Прочее
8 марта в 18:16 в Центр тревоги поступило сообщение, что в жилом доме на улице Эдела в Раквере ребенку стало плохо. В помещении был зафиксирован высокий уровень угарного газа. Скорая помощь отвезла ребенка в больницу. В комнате был исправный дымовой датчик, но детектор угарного газа не работал. Причиной высокого уровня угарного газа стал слишком рано закрытый заслон дымохода. Спасатели проветрили помещения, починили детектор угарного газа и провели домашнюю консультацию.
9 марта в 14:32 спасатели помогли человеку, застрявшему в лифте здания больницы в деревне Меэгомяэ волости Выру из-за неисправности. Для устранения неисправности был вызван техник обслуживающей компании.