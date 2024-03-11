СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Удар ножом в спину, сбитая коза, кража электросамоката

Безопасность на границе

8 марта гражданину Республики Гондурас 1982 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на один месяц за незаконное пребывание в Эстонии в течение четырех дней.

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили десятерых граждан Молдовы, пятерых граждан России, трех граждан Украины, одного гражданина Пакистана и одного гражданина Канады.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы и двух граждан Грузии.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

8 марта на пограничном пункте Лухамаа при выезде из Эстонии был проверен гражданин Узбекистана. Выяснилось, что мужчина нелегально находился на территории стран Шенгенского соглашения в течение 14 дней, в том числе один день в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и применен запрет на въезд в страны Шенгенского соглашения.