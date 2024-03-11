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Сестра женщины, которую подозревают в том, что она бросила новорожденного ребенка: семья в полном шоке

Александра Саарнийт
, журналист
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Годовалый мастиф Фриц нашел мертвого младенца в окрестностях хутора в Сууре-Ляхтру 5 февраля 2024 года. На фото - Фриц и его хозяйка, Хеле-Май Лаанемаа.
Годовалый мастиф Фриц нашел мертвого младенца в окрестностях хутора в Сууре-Ляхтру 5 февраля 2024 года. На фото - Фриц и его хозяйка, Хеле-Май Лаанемаа. Фото: Sander Ilvest

Полиция задержала в Северной Африке, в Марокко, женщину, которую подозревают в том, что она бросила новорожденного ребенка в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа в середине февраля. Сестра подозреваемой сказала Postimees, что семья понятия не имела, что женщина могла быть беременна.

Руководитель Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас сообщил в понедельник, что женщина, подозреваемая в том, что бросила ребенка, находится под стражей полиции Марокко, она жива и здорова. По его словам, в полиции на данный момент не знают, почему женщина решила рожать без медицинской помощи и отказаться от новорожденного.

Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Маарья Германн отметила, что процедура транспортировки женщины в Эстонию может занять время, поскольку Марокко не является страной Евросоюза.

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