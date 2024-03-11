Сестра женщины, которую подозревают в том, что она бросила новорожденного ребенка: семья в полном шоке

Руководитель Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас сообщил в понедельник, что женщина, подозреваемая в том, что бросила ребенка, находится под стражей полиции Марокко, она жива и здорова. По его словам, в полиции на данный момент не знают, почему женщина решила рожать без медицинской помощи и отказаться от новорожденного.