В Рийгикогу обсудят связанные с налогом на автомобили проблемы

На совместное заседание, которое начнется в 14:00 и будет транслироваться на сайте парламента, приглашены заинтересованные группы и чиновники Минфина, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) отметила, что после первого чтения к сроку от фракций поступила 831 поправка. Их рассмотрение финансовая комиссия начала на прошлой рабочей неделе.

«Налог на моторное транспортное средство влияет на значительную часть общества. Сегодняшнее обсуждение с заинтересованными группами позволит рассмотреть связанные с введением налога на моторное транспортное средство проблемы и прояснить цели введения налога», – пояснила Аккерманн.

Она отметила, что и после введения налога на моторное транспортное средство налоговая нагрузка в Эстонии останется одной из самых низких по Европейскому союзу. По сравнению с действующими ценами, налог повысит стоимость покупки и владения автомобилями на 5–15 %.

Аккерманн сообщила, что для продолжения производства финансовая комиссия ждет мнения Европейской комиссии о плате за регистрацию. Согласно законопроекту, плату за регистрацию необходимо внести за транспортное средство, впервые регистрируемое в Эстонии.

Законопроект предусматривает, что плата не должна вноситься за уже зарегистрированные в Эстонии автомобили. Это может противоречить Договору о функционировании Европейского союза. Ответ и мнение Европейской комиссии должны поступить не позднее мая.

Аккерманн добавила, что по этой причине сроки дальнейшего производства по законопроекту не установлены.

Согласно инициированному правительством проекту закона о налоге на моторное транспортное средство (364 SE), с 2025 года будет введен соответствующий налог, состоящий из двух частей – оплачиваемый ежегодно налог на моторное транспортное средство и одноразовая плата за регистрацию, совершаемая при внесении автомобиля в регистр дорожного движения.

Цель налога на моторное транспортное средство – побудить людей при покупке нового автомобиля делать выбор в пользу более экологичного варианта, а также способствовать использованию старых автомобилей до завершения срока эксплуатации.