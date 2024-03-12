Эстония и Латвия договорились о маршруте поездов между Тарту и Ригой. Они могут начать ходить в октябре, рассказал в интервью Латвийскому радио и.о. председателя правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс, сообщает Rus.TVNET со ссылкой Rus.LSM.
Пассажирский поезд Рига–Тарту могут запустить в октябре
Нешпорс заявил, что одним из препятствий, мешающих Pasažieru vilciens внедрить маршрут, является отсутствие подвижного состава. По этой причине была достигнута договоренность, что на маршруте Тарту-Рига будет использоваться эстонский подвижной состав с латвийским персоналом.
«Есть договоренность, что рейс будет осуществляться эстонским подвижным составом и латвийским персоналом. На данный момент цель - начало октября. Эстония изначально будет финансировать эти перевозки», - поделился Нешпорс.
Прежде чем запустить маршрут, Эстонии еще нужно сертифицировать поезд для использования в Латвии.
Говоря об идее вернуть пассажирские железнодорожные перевозки между Ригой и Вентспилсом, Нешпорс сказал, что сейчас это не является приоритетом Pasažieru vilciens.