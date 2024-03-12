Пассажирский поезд Рига–Тарту могут запустить в октябре

Нешпорс заявил, что одним из препятствий, мешающих Pasažieru vilciens внедрить маршрут, является отсутствие подвижного состава. По этой причине была достигнута договоренность, что на маршруте Тарту-Рига будет использоваться эстонский подвижной состав с латвийским персоналом.

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«Есть договоренность, что рейс будет осуществляться эстонским подвижным составом и латвийским персоналом. На данный момент цель - начало октября. Эстония изначально будет финансировать эти перевозки», - поделился Нешпорс.

Прежде чем запустить маршрут, Эстонии еще нужно сертифицировать поезд для использования в Латвии.

Говоря об идее вернуть пассажирские железнодорожные перевозки между Ригой и Вентспилсом, Нешпорс сказал, что сейчас это не является приоритетом Pasažieru vilciens.