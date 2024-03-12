Кае Каллас и Маргусу Цахкна закрыли въезд в Россию

Помимо Каи Каллас в список попала экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, министр юстиции Калле Лаанет, депутат партии «Отечество» Михаил Лотман, председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, член той же комиссии Ээрик-Нийлес Кросс, депутат «Отечества» Юри Ратас, депутат EKRE Хенн Пыллуаас, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Кроме них в «черный список» попала премьер-министр Латвии Эвике Силине, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, бывший президент Латвии Вайра-Вике Фрейберга – всего более 20 человек.

В МИД РФ сообщили, что в последнее время в российский «стоп-лист» включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты и предупредили, что данный перечень может быть расширен в любое время.

Как говорится в сообщении российского ведомства, причиной таких мер стали «враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями».

Ранее сегодня стало известно, что в РФ возбуждены уголовные дела против более пятидесяти чиновников из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии. Среди них в розыск объявлен министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

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13 февраля 2024 года стало известно, что российские силовые органы объявили в розыск премьер-министра Эстонию Каю Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа.