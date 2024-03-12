Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск в России

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Тогда так же сообщалось о связи уголовного преследования с отношением к памятникам времен советской оккупации. Больше всего в списках разыскиваемых Россией иностранных политиков представителей Латвии.

Кая Каллас тогда прокомментировала эти новости в своем аккаунте в соцсети X на английском языке, заявив, что подобные действия РФ не заставят Эстонию отказаться от поддержки Украины.

«На протяжении всей истории Россия скрывала свои репрессии, осуществляющиеся так называемыми правоохранительными органами. Ордер на арест один раз в истории моей семьи уже выдавался КГБ. И я уже говорила, что криминальный инструментарий российского режима не изменился. Наши действия не заслуживают запугивания», - в частности сказала тогда премьер-министр.

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«Это тактика запугивания. Россия не является правовым государством и использует свои собственные институты для влияния на другие страны, и это следует воспринимать как часть информационной войны», - сказал в свою очередь госсекеретарь Петеркоп.

Каллас получила публичную поддержку ряда европейских политиков, но реакция на эту поддержку была неоднозначной.

Уже на следующий день после новостей о своем розыске в России Кая Каллас заявила о демонтаже советских памятников: «Мы должны двигаться в этом вопросе вперед».

За две недели до появления новостей о розыске Каи Каллас российские дипломаты в Эстонии сообщили о появлении информационных табличек на кладбище Сил обороны в Таллинне около могил советских военных. Таблички предупреждают родственников о скором переносе могил. Rus.Postimees после этого посетил кладбище и пообщался с инициаторами грядущего переноса.

«Я не понимаю, почему они объявили именно Каллас, - поделился своими мыслями с Rus.Postimees Максим Литаврин, соавтор расследования «Медиазоны», обнаружившего уголовные дела с именами европейских политиков. - Потому что и в Латвии, и в Литве множество людей попали в розыск за советские памятники, но там нет глав государств. Возможно, силовики РФ просто не в курсе, кто является конкретными исполнителями в Эстонии».

Новости о розыске премьера Эстонии напомнили о прежних попытках Москвы доставить людей через границы РФ в камеры российских тюрем. Rus.Postimees тогда вспоминал некоторые из них.