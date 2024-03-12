Уголовные дела заведены в России против более 50 чиновников из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники. Rus.Postimees напоминает предысторию.
Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск в России
По данным канала, среди объявленных в розыск: министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, бывший министр экономики Латвии Янис Витенбергс, председатель комиссии Сейма Латвии по обороне Юрис Ранцанс, чешский политический деятель Ондржей Коларж, литовский парламентарий Повилас Урбши, мэр муниципального района Праги Старек Якуб и другие.
Причина преследования - уничтожение воинских захоронений и мемориалов погибшим советским солдатам, совершенное группой лиц.
Например, один из эпизодов связан с памятником советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. По решению главы района Ондржея Коларжа его снесли и заменили на монумент в честь освобождения Праги.
Согласно статье 243.4 п.2 в России чиновникам грозит до 5 лет лишения свободы.
Rus.Postimees обратился за комментариями в МВД Эстонии. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.
В февраля Полиция полиции безопасности Эстонии арестовала подозреваемых, причастных к порче автомобиля Лаури Ляэнеметса, и которые, согласно подозрениям, получали инструкции от российских спецслужб. «Это часть гибридных атак, осуществляемых Россией, - прокомментировал ситуацию Ляэнеметс. - Другие нападения, провокации, осквернение памятников - все это из той же оперы».
13 февраля 2024 года стало известно, что российские силовые органы объявили в розыск премьер-министра Эстонию Каю Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа. Об этом стало известно журналистам издания «Медиазона», которые получили доступ к базе данных розыска российского МВД. Помимо эстонских чиновников в розыске оказались министр культуры Литвы и депутаты латвийского Сейма. В тот же день информацию подтвердили и российские силовые ведомства.
Тогда так же сообщалось о связи уголовного преследования с отношением к памятникам времен советской оккупации. Больше всего в списках разыскиваемых Россией иностранных политиков представителей Латвии.
Кая Каллас тогда прокомментировала эти новости в своем аккаунте в соцсети X на английском языке, заявив, что подобные действия РФ не заставят Эстонию отказаться от поддержки Украины.
«На протяжении всей истории Россия скрывала свои репрессии, осуществляющиеся так называемыми правоохранительными органами. Ордер на арест один раз в истории моей семьи уже выдавался КГБ. И я уже говорила, что криминальный инструментарий российского режима не изменился. Наши действия не заслуживают запугивания», - в частности сказала тогда премьер-министр.
«Это тактика запугивания. Россия не является правовым государством и использует свои собственные институты для влияния на другие страны, и это следует воспринимать как часть информационной войны», - сказал в свою очередь госсекеретарь Петеркоп.
Каллас получила публичную поддержку ряда европейских политиков, но реакция на эту поддержку была неоднозначной.
Уже на следующий день после новостей о своем розыске в России Кая Каллас заявила о демонтаже советских памятников: «Мы должны двигаться в этом вопросе вперед».
За две недели до появления новостей о розыске Каи Каллас российские дипломаты в Эстонии сообщили о появлении информационных табличек на кладбище Сил обороны в Таллинне около могил советских военных. Таблички предупреждают родственников о скором переносе могил. Rus.Postimees после этого посетил кладбище и пообщался с инициаторами грядущего переноса.
«Я не понимаю, почему они объявили именно Каллас, - поделился своими мыслями с Rus.Postimees Максим Литаврин, соавтор расследования «Медиазоны», обнаружившего уголовные дела с именами европейских политиков. - Потому что и в Латвии, и в Литве множество людей попали в розыск за советские памятники, но там нет глав государств. Возможно, силовики РФ просто не в курсе, кто является конкретными исполнителями в Эстонии».
Новости о розыске премьера Эстонии напомнили о прежних попытках Москвы доставить людей через границы РФ в камеры российских тюрем. Rus.Postimees тогда вспоминал некоторые из них.