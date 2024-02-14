«Мы солидарны с тобой». Европейские политики поддержали Каю Каллас после объявления ее в розыск в России

Количество комментариев к этому посту на данный момент превысило отметку 800. Часть читателей Санчеса уверяют Каллас, что «он не может говорить ни от имени граждан Европы, ни от имени подавляющего большинства граждан Испании»: «Будьте осторожны с этим парнем, ему нельзя доверять. Другие обращаются к самому премьеру Испании: «Не нацеливайтесь на всех нас, испанцев», «Ты не приносишь нам ничего, кроме несчастий», «Собираетесь ли вы рассказать ей что-нибудь о предполагаемых отношениях вашего партнера Пучдемона с Путиным? Или это на другой день?», «Не говори от моего имени», «Возможно, вам следует позволить нам проголосовать за то, что мы думаем по этим вопросам».