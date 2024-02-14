Политики ЕС демонстрируют публичную поддержку реакции Каи Каллас на новость о том, что МВД РФ объявило премьера Эстонии в уголовный розыск.
«Мы солидарны с тобой». Европейские политики поддержали Каю Каллас после объявления ее в розыск в России
После того, как во вторник 13 февраля премьер-министр Кая Каллас спустя шесть часов после сообщения о своем розыске в России его прокомментировала, политики ЕС стали заявлять о своей солидарности с лидером Эстонии.
Председатель Европейского парламента и член Националистической партии Италии Роберта Метсола переопубликовала часть комментария Каллас в соцсети X с припиской на эстонском языке - «Будь сильной, Кая!». Из трех сообщений Каллас по теме ее розыска в РФ Метсола выбрала то, где она говорит, что не перестанет выступать в поддержку Украины.
Ole tugev, Kaja! https://t.co/UE6daQKd5F— Roberta Metsola (@RobertaMetsola) February 13, 2024
Читатели председателя Европарламента активно комментируют этот репост: «Кая и Европа победят!», «Наша полная поддержка», «Так держать, кладбища недостаточно заполнены???»
Свою солидарность Кае Каллас демонстрируют и социалисты ЕС. Глава правительства Испании, лидер Испанской социалистической рабочей партии и президент Социалистического интернационала Педро Санчес заявил, что действия Кремля доказывают лидерство Эстонии.
«Дорогая Кая Каллас. Шаг Путина - еще одно доказательство вашего мужества и лидерства Эстонии в защите демократии и свободы. Он не будет нас запугивать. Испанский народ и Европа поддерживают вас», - написал премьер Испании в своем аккаунте в соцсети X.
Dear @kajakallas, Putin's move is another proof of your courage and Estonia’s leadership in defending democracy and freedom.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 13, 2024
He won't bully us.
The Spanish people and Europe stand behind you.
Количество комментариев к этому посту на данный момент превысило отметку 800. Часть читателей Санчеса уверяют Каллас, что «он не может говорить ни от имени граждан Европы, ни от имени подавляющего большинства граждан Испании»: «Будьте осторожны с этим парнем, ему нельзя доверять. Другие обращаются к самому премьеру Испании: «Не нацеливайтесь на всех нас, испанцев», «Ты не приносишь нам ничего, кроме несчастий», «Собираетесь ли вы рассказать ей что-нибудь о предполагаемых отношениях вашего партнера Пучдемона с Путиным? Или это на другой день?», «Не говори от моего имени», «Возможно, вам следует позволить нам проголосовать за то, что мы думаем по этим вопросам».
Но есть и слова поддержки этому заявлению политика: «Всегда в лучших компаниях вы непобедимы, икона», «Педру с этого момента (смайлик в виде красного цветка)!», «Хорошо сказано!! 100%!!», «Рад слышать», «Всегда в лучших компаниях вы непобедимы, икона».
В свою очередь председатель Европейского Совета Шарль Мишель поддержал мысль Каи Каллас, что Кремлю не удастся запугать ЕС.
«Вы можете носить это объявление в российском "розыске" как почетный знак за вашу неустанную защиту ценностей и принципов, на которых был основан Европейский союз. Нас не запугать подстрекательством Кремля. И мы солидарны с вами», - заявил Шарль Мишель.
.@kajakallas you can wear this listing on Russia’s “wanted” list as a badge of honour for your relentless defense of the values and principles on which the European Union was founded.— Charles Michel (@CharlesMichel) February 13, 2024
We will not be intimidated by the Kremlin’s warmongering.
And we stand with you in…
В комментариях к этому твиту тоже наблюдается разнообразие реакций: «Абсолютно верно», «Все за одного и один за всех!», «Не могу дождаться, когда Трамп окажется в офисе и надерет вам мягкие з******».
Накануне Кая Каллас в своем комментарии к утренней новости вторника 13 февраля о том, что она оказалась в базах МВД РФ с именами разыскиваемых за уголовные преступления лиц, заявила, что претензии российских силовиков являются «криминальным инструментарием российского режима».
«Российская Федерация считает, что фиктивный ордер на арест заставит Эстонию молчать, но я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны, - написала Каллас в соцсети Х. - На протяжении всей истории Россия скрывала свои репрессии, осуществляющиеся так называемыми правоохранительными органами. Ордер на арест один раз в истории моей семьи уже выдавался КГБ. И я уже говорила, что криминальный инструментарий российского режима не изменился. Наши действия не заслуживают запугивания».
Комментировать причину розыска в РФ 13 февраля Каллас не стала. По данным журналистов издания «Медиазоны», которые и установили факт розыска Каллас, претензии силовиков РФ объясняются темой советских памятников. Об этом Rus.Postimees подробно поговорил с автором расследования «Медиазоны».
Вместе с Каллас в списках разыскиваемых МВД РФ лиц оказался и госсекретарь Таймар Петеркоп.
«Это тактика запугивания. Россия не является правовым государством и использует свои собственные институты для влияния на другие страны, и это следует воспринимать как часть информационной войны», - прокомментировал ситуацию Петеркоп.
Читайте на Rus.Postimees реакцию политиков Эстонии на новости о розыске Каллас в РФ.