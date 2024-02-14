Премьер-министр Эстонии заявила, что ее правительство продолжает работу над законом о переносе советских памятников из общественных мест. Накануне стало известно, что Кая Каллас оказалась в базе уголовного розыска МВД РФ именно по теме памятников времен СССР.
«Мы должны двигаться вперед в этом вопросе, этот закон был принят в Рийгикогу, но отправлен обратно. У нас в коалиции есть договоренность о том, что его нужно изменить, и мы должны продолжать работу», - цитирует ERR слова Каи Каллас о судьбе закона, который узаконит перенос советских памятников из общественного пространства.
Соответствующие поправки в строительный кодекс были внесены в Рийгикогу еще в конце 2022 года. Предложенные изменения устанавливают порядок демонтажа советских памятников и расширяют круг подлежащих демонтажу объектов, в том числе произведений архитектуры и искусства.
«То, что советские памятники в Эстонии до сих пор не устранены, достойно сожаления. Их давно следовало снести», - отмечал тогда заместитель председателя Комиссии Рийгикогу по экономике Рене Кокка.
Закон был принят в феврале 2023 года.
«Этим советским символам не место в Эстонии», - говорил тогда Rus.Postimees член Рийгикогу Михаил Лотман. - Особенно в контексте войны, которую Россия ведет в Украине. Нам совершенно не нужны эти символы преступного государства».
Однако в марте того же года президент Алар Карис не провозгласил принятые поправки, поскольку они противоречат Конституции.
«Согласно пояснительной записке, целью закона является запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии, - указывал тогда Карис. - Это легитимная цель, но запрещенные объекты определены в законе выражением, которому нельзя придать однозначный смысл даже при обычных способах толкования. Из пояснительной записки видно, что запрещенными объектами являются в первую очередь те, которые связаны с деятельностью советской власти. Однако сам запрет формулируется гораздо шире».
В публичный спор с президентом тогда вступили юристы, однако закон так и не был подписан президентом.
В мае 2023 года Рийгикогу согласился с президентом Карисом в том, что поправки должны быть доработаны. Попытка группы депутатов Рийигикогу осенью 2023 года снова провести через процедуру утверждения первую редакцию спорных поправок, не прошла.
В начале 2024 года депутаты EKRE предложили легализовать демонтажа Бронзового солдата с Военного кладбище Таллинна, но Рийгикогу отклонил законопроект.
Кая Каллас поясняла тогда депутатам свое нежелание поддерживать эту идею тем, что русскоязычная община не хочет новой волны напряжения в обществе, чтобы Россия пришла «освобождать» Эстонию.
В ноябре 2023 года стало известно, что на Военном кладбище Таллинна готовится перенос нескольких могил советских военных, которые там появились после Второй мировой войны. Второго февраля Министерство иностранных дел России вызвало главу диппредставительства Эстонии в этой стране, чтобы выразить протест этим планам.
МИД Эстонии тогда подтвердил Rus.Postimees, что речь шла о могилах.
«Мы можем подтвердить, что временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер была приглашена сегодня в Министерство иностранных дел России для обсуждения вопроса перезахоронений. Эстония приняла к сведению информацию, предоставленную Россией, и подтвердила, что Эстония всегда в таких случаях исходила из общечеловеческих принципов, таких как почтение к могилам и останкам усопших», - сообщили Rus.Postimees вечером 2 февраля в МИД Эстонии.
Rus.Postimees побывал на кладбище и пообщался с идеологами переноса могил о причинах и правовых основаниях перезахоронений, которые могут произойти уже в мае 2024 года.
13 февраля стало известно, что премьер Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь Таймар Петеркоп оказались в списках МВД РФ с лицами, которые объявлены в уголовный розыск. Журналисты издания «Медиазона», которым удалось установить попадание Каллас и Петеркопа в списки путинских силовиков, объяснили происходящее отношением властей Эстонии к советским памятникам. Позже это подтвердили и российские силовые органы.
В своем комментарии после новости о розыске в РФ Кая Каллас не стала говорить о причинах претензий Москвы.
«На протяжении всей истории Россия скрывала свои репрессии, осуществляющиеся так называемыми правоохранительными органами. Ордер на арест один раз в истории моей семьи уже выдавался КГБ. И я уже говорила, что криминальный инструментарий российского режима не изменился. Наши действия не заслуживают запугивания», - написала днем во вторник премьер-министр Эстонии в своем аккаунте в соцсети X.
По теме советских памятников и законопроекту, который разрешит их демонтаж, Каллас высказалась позже в комментарии ERR.
«Мы все делаем постепенно. Сначала мы картографировали эти памятники, затем комиссия по военным захоронениям начала заниматься перезахоронением останков, если речь действительно идет о могилах. Это все требует времени, и мы движемся шаг за шагом», - объяснила премьер-министр задержку с коррекцией поправок, которые в 2023 году не стал провозглашать президент Карис.