Рийгикогу не принял закон о сносе советских памятников

Рийгикогу в среду не стал принимать без изменений Закон о сносе советских памятников, который президент Алар Карис в начале марта отказался провозглашать, поскольку, по его оценке, закон противоречил Конституции.
Специальная рабочая группа при правительстве рекомендовала удалить из публичного пространства 244 таких памятника, правительство выделило на эти цели 1,42 млн евро.
В ноябре 2022 года по результатам работы специальной комиссии, чей состав не разглашается, были выявлены 322 памятника «оккупационной власти». После этого СМИ сообщали, что снос угрожает 245 объектам. Позже эта цифра сократилась до 188 памятников, в том числе 133 надгробий.
В начале марта президент Эстонии Алар Карис отказался подписывать законопроект, который предполагает запрет на существование советской символики в публичном пространстве, что влекло за собой демонтаж таких символов со зданий. Президент ссылался на Конституцию и отсутствие внятных формулировок в принятом Рийгикогу документе. С Карисом в заочный спор вступили некоторые юристы.