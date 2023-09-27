Рийгикогу не принял закон о сносе советских памятников

Специальная рабочая группа при правительстве рекомендовала удалить из публичного пространства 244 таких памятника, правительство выделило на эти цели 1,42 млн евро.

В начале марта президент Эстонии Алар Карис отказался подписывать законопроект, который предполагает запрет на существование советской символики в публичном пространстве, что влекло за собой демонтаж таких символов со зданий. Президент ссылался на Конституцию и отсутствие внятных формулировок в принятом Рийгикогу документе. С Карисом в заочный спор вступили некоторые юристы.