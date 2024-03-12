ЕВГЕНИЙ КРИШТАФОВИЧ ⟩ Наша полиция перегибает палку – акция в поддержку Украины не требует согласования

Закон позволяет проводить любые акции без согласования с полицией. Даже в Нарве. Подсветить закрытое здание генерального консульства или мост, написать мелом на асфальте свою точку зрения, гулять с шариками, с флагом или еще какими-либо символами. И никакие намеки на нежелательность подобных действий в правовом государстве недопустимы.

При этом организаторы акции несут ответственность за соблюдение закона и общепринятых норм поведения в обществе. По закону об общественном порядке, регистрировать в полиции необходимо только публичные собрания. Если мероприятие представляет собой некий художественный перфоманс, а не публичное собрание, то зарегистрировать его в таком виде нет возможности в принципе.

И даже публичное собрание, если его проводят без предварительной регистрации, не является в Эстонии запрещенным. Однако если у такого собрания есть организатор, то он должен помнить об ответственности за возможные последствия, если вдруг на этом собрании обстановка выйдет из под контроля, или возникнет опасность для его участников.

Полиция может запретить только противоречащее закону публичное собрание или мероприятие. Разыскивать организаторов или проводить иные следственно-розыскные действия можно только в случае, если в действиях организаторов присутствует признак виновного деяния. Например, если бы вместо украинского флага в общественном пространстве появилась бы символика страны-агрессора или ее вооруженных сил.

Поэтому стремление полиции обеспечить безопасность участников акции, а также соблюдение общественного порядка - похвально, однако отсутствие согласования не делает любое публичное выражение своего мнения автоматически противозаконным.

В прошлом были уже случаи, когда нарвская полиция задерживала активистов, чтобы предотвратить надписи на асфальте с антивоенным контекстом. Суд признавал эти задержания незаконными и заставлял полицию выплачивать компенсации за лишение людей свободы. Если это будет происходить снова, последуют новые обращения в суд.