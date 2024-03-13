На бывшего главу штабов Алексея Навального Леонида Волкова напали возле его дома в Вильнюсе. Об этом вечером во вторник, 12 марта, сообщили соратники скончавшегося оппозиционера Кира Ярмыш и Иван Жданов.
В Вильнюсе на соратника Навального Леонида Волкова напали с молотком
«На Леонида Волкова только что напали у его дома. Ему разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком», - написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети X. На тот момент, когда она писала, по ее словам, Волков находился дома, к нему ехали полиция и скорая.
На Леонида Волкова @leonidvolkov только что напали у его дома. Ему разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 12, 2024
В интервью «Медузе» Ярмыш пояснила, что Волков отбивался от нападавшего дверцей машины и ногами: «Поэтому били куда попали - по ногам».
«Жив, подробности позднее», - сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, подтвердив, что соратника Навального били молотком по ногам и задели руки. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что у Волкова ссадины на голове, синяк под глазом и окровавленная нога. Через некоторое время Жданов добавил, что пострадавшего доставили в больницу.
Спустя несколько часов Леонид Волков записал короткое видеообращение. Он рассказал, что нога цела, однако сломана рука. Кроме того, соратник Навального охарактеризовал нападение как «характерный бандитский привет» от президента РФ Владимира Путина.
«Привет, друзья. Спасибо большое за ваши слова поддержки. Тяжеловато, но ничего, справимся. Было очень приятно прочитать все, что вы мне понаписали. Вдвойне приятно читать это и осознавать, что я пока еще живой. Из меня хотели сделать отбивную. Натурально с молотком для отбивных человек у дома во дворе напал на меня. Раз пятнадцать ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет. Сломал зато руку. Дело наживное. Главное – будем работать. И не будем сдаваться. Я пока никаких комментариев давать не готов. Кроме того очевидно, что это был такой типичный, характерный бандитский привет от Путина, из бандитского Петербурга. Владимир Владимирович, тебе тоже привет. Что еще я могу сказать? Участвуйте в "полдне против Путина". Делать же что-то надо. Давайте», - сказал Волков.
Глава МИД Литвы: виновные ответят за преступление
Нападение прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновным придется ответить за свое преступление», - написал глава МИД в соцсети X.
News about Leonid’s assault are shocking. Relevant authorities are at work. Perpetrators will have to answer for their crime.— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) March 12, 2024
Журналист Сергей Пархоменко рассказал, что Леонид Волков живет в дачном поселке. «То есть это не случайный уличный хулиган или грабитель. Это человек, который специально туда поехал чтобы напа на Волкова», - сделал вывод Пархоменко.
«Медуза» отмечает, что незадолго до нападения на оппозиционера с ним общался их журналист.
«Ключевой риск сейчас - что нас всех поубивают. Ну а что, это довольно очевидная вещь», - сказал Волков, отвечая на вопрос о том, какие ключевые риски он видит для команды Навального после смерти лидера российской оппозиции.