В Вильнюсе на соратника Навального Леонида Волкова напали с молотком

«На Леонида Волкова только что напали у его дома. Ему разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком», - написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети X. На тот момент, когда она писала, по ее словам, Волков находился дома, к нему ехали полиция и скорая.

«Привет, друзья. Спасибо большое за ваши слова поддержки. Тяжеловато, но ничего, справимся. Было очень приятно прочитать все, что вы мне понаписали. Вдвойне приятно читать это и осознавать, что я пока еще живой. Из меня хотели сделать отбивную. Натурально с молотком для отбивных человек у дома во дворе напал на меня. Раз пятнадцать ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет. Сломал зато руку. Дело наживное. Главное – будем работать. И не будем сдаваться. Я пока никаких комментариев давать не готов. Кроме того очевидно, что это был такой типичный, характерный бандитский привет от Путина, из бандитского Петербурга. Владимир Владимирович, тебе тоже привет. Что еще я могу сказать? Участвуйте в "полдне против Путина". Делать же что-то надо. Давайте», - сказал Волков.