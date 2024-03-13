Фото ⟩ Мартовские работы: основа красивого сада и хорошего урожая

Пока температура на улице каждый день опускается ниже нуля градусов, а снег в саду не сошел до конца, подготовку к садовым работам преимущественно можно вести дома. Но есть чем заняться, и на открытом воздухе, ведь именно сейчас, пока не растаяла земля, самое время позаботиться о рододендронах, самшитах, кипарисовиках и туях, защитив их от солнечного ожога специальным укрывным материалом. После того же, как растает земля, можно приступать к работе над клумбами – убрать не пережившие зиму стебли и присыпать клумбы свежим компостом. К уборке в саду и обрезке кустов и живых изгородей также можно подступаться уже в марте, но и в апреле это сделать будет не поздно.