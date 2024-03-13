Хоть минусовые температуры еще не до конца отступили, а в тенистых местах не растаял весь снег, в саду уже можно заметить первые признаки весны. Даже если март и кажется зимним месяцем, именно сейчас закладывается фундамент садоводческого сезона. Сориентироваться в подготовительных работах помогает руководитель магазина K-rauta в Тонди Эвели Уйбометс.
Фото ⟩ Мартовские работы: основа красивого сада и хорошего урожая
Пока температура на улице каждый день опускается ниже нуля градусов, а снег в саду не сошел до конца, подготовку к садовым работам преимущественно можно вести дома. Но есть чем заняться, и на открытом воздухе, ведь именно сейчас, пока не растаяла земля, самое время позаботиться о рододендронах, самшитах, кипарисовиках и туях, защитив их от солнечного ожога специальным укрывным материалом. После того же, как растает земля, можно приступать к работе над клумбами – убрать не пережившие зиму стебли и присыпать клумбы свежим компостом. К уборке в саду и обрезке кустов и живых изгородей также можно подступаться уже в марте, но и в апреле это сделать будет не поздно.
Для выращивания рассады нужны тепло, свет и влажность
Хоть вынести растения на улицу можно будет не раньше второй половины апреля, март – самое время заложить основу летнего урожая овощей. Самое главное для проращивания семян и выращивания рассады – питательный грунт, достаточное количество света и хороший режим полива. Холодное темное помещение для этого не подойдут, поскольку низкая температура и недостаток света подавляют прорастание семян. Информацию о подходящем грунте и условиях проращивания указывают на упаковках семян, и даже разные семена одного вида овоща могут требовать несколько разных условий.
Для проращивания семян лучше выбрать новую или тщательно отмытую емкость, поскольку в противном случае она будет подвержена возникновению плесени и грибка. Почва, которая используется для проращивания, также должна быть чистой и качественной, а, кроме того, теплой и рыхлой. Многие растения также будут благодарны, если почва для проращивания будет содержать торф.
В выборе семян самое главное то, какой урожай вы рассчитываете получить. Также следует обратить внимание на срок хранения семян и то, не порвалась ли упаковка. Следите и за условиями выращивания. В K-rauta, например, продаются семена более 50 сортов помидоров – какие-то из них хотят больше тепла и будут расти только в парнике, но есть и такие, которые предпочтут расти в открытом грунте или в горшке на террасе.
Семена высевайте по одному, а не щедро высыпайте в землю прямо из пачки. Для ускорения прорастания семян емкость можно накрыть тонкой пластиковой пленкой, которая позволит поддерживать стабильными температуру и уровень влажности. Когда появятся ростки, пленку нужно будет снять.
Если семена взойдут слишком густо, их можно будет проредить, отбраковав хилые ростки, чтобы на сильные растения приходилось больше места и питательных веществ. В отдельные горшки растения рассаживают, когда их высота достигнет примерно десяти сантиметров. Тогда растения пересаживают в достаточно просторные горшки либо позднее прореживают по необходимости.
Даже если дома растения растут с рекордной скоростью, не следует спешить с их переселением наружу (даже в парник или к солнечной стене). Дождитесь апреля и полного отсутствия заморозков.
Универсальные грунт и удобрение могут быть не лучшим вариантом
Проращивание семян и выращивание рассады – очень интересный процесс, но учитывайте, что легко все испортить, выбрав неподходящий грунт. Ваши враги – это также неправильная температура воздуха, недостаточное освещение и грязные емкости для проращивания. Для быстрого прорастания семенам требуется температура, на несколько градусов превышающая типичную комнатную.
Распространенная ошибка – неправильный выбор почвы. Можно взять землю из собственного сада или купить в магазине, но точно одно – не бывает грунта, идеального для всех растений. Некоторые растения, например, черная смородина, любят глинистую почву. А вот, например, садовая черника предпочитает кислую почву с содержанием торфа. Ошибки лучше избежать, чем пытаться исправить, поэтому заранее изучите, какая почва требуется растению, и запаситесь почвенной смесью (субстратом) для проращивания, в парник, горшки на террасе и, при необходимости, на грядку или клумбу. Наиболее часто люди покупают универсальные субстраты, но заядлым садоводам-любителям можно порекомендовать иметь запас разных почвенных смесей, чтобы была возможность подобрать подходящую, исходя из потребностей конкретного растения.
Раз уж мы заговорили о почве, нельзя обойти вниманием удобрения. Статистика продаж K-rauta подтверждает, что большинство покупателей отдает предпочтение универсальным удобрениям, которые, тем не менее, не так уж универсальны. Некоторые из них, например, содержат хлор, которого следует избегать при выращивании овощей. Ошибиться можно и со сроками внесения удобрений. Следует запомнить, что большинство растений весной хорошо удобрять азотными удобрениями. В случае овощей же учитывайте, что листовые растения, такие как латук, предпочитают удобрения с содержанием азота, тогда как овощи, плоды которых растут под землей, лучше воспринимают фосфор и калий.
Теплица должна должен быть надежной
Теплица дает возможность и получить первый урожай раньше, и продлить сезон осенью, но это точно не тот товар, который следует покупать импульсивно, увидев скидку. При выборе теплицы нужно продумать потребности, а также учесть, насколько она надежна и то, подойдет ли она для вашего сада.
Если вы планируете выращивать огурцы и помидоры на небольшую семью, то хватит и 10-метровой постройки, но большинству людей со временем начинает не хватать места – мало кто жалуется на то, что выбранная теплица оказалась слишком велика. Если теплица большая, ей необходим добротный фундамент, который обеспечит стабильность. Это особенно важно для теплиц с алюминиевым каркасом – они легкие, удобны в перевозке и легко складываются, но без надежного фундамента такая теплица может просто улететь при первом же шторме. Есть теплицы и со стальным каркасом, они тяжелые и устойчивые, но собирать их гораздо сложнее алюминиевых. Покрытия теплиц, как правило, изготавливают из прочного теплоизолирующего поликарбоната. Хрупкую пластиковую пленку и стекло сейчас практически не используют.
Устанавливать теплицу лучше в месте, где она не окажется на ветру. Также следует обратить внимание на то, чтобы драгоценный солнечный свет не загораживали другие постройки и большие деревья. Разумеется, при выборе места важно учесть и собственный комфорт – чтобы на теплицу не падали листья с деревьев и воду для полива не пришлось носить издалека.
Если теплица уже есть, март – подходящее время для того, чтобы проверить, в каком она состоянии, продезинфицировать постройку и заменить грунт. Иные садоводы переселяют некоторые растения в теплицу уже в марте, но такой подход не без рисков. Если не хотите лишиться урожая, лучше подождать с этим до апреля.