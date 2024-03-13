Лишение граждан России права голоса на местных выборах не решит проблем, которые стоят перед Нарвой и всем эстонским Северо-Востоком. Как бы в это ни верили сторонники решительных мер, пишет корреспондент Rus.Postimees Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Отобрать у нарвских краснопаспортников голос – не выход!
Скандал вокруг Нарвского музея поднял большую волну. У двух членов Нарвского городского собрания и совета музея возникли вопросы по поводу выставки, посвященной советской бомбардировке Нарвы в 1944 году, и информационных листков, отправленных жителям города. Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова заявила о политическом давлении, после чего член совета Алексей Мяги назвал ее действия провокационными, а обращение в СМИ - истеричным.
Вслед за этим по социальным сетям поползли разговоры, из которых можно сделать приблизительно следующий вывод: Нарва - наглядный пример того, что предоставление гражданам России, обладающим постоянным видом на жительство, права голоса на местных выборах было плохой идеей.
В целом, подобная категоричность мне понятна. Действия ведущих нарвских политиков часто вызывают вспышки негодования у половины населения города и полное непонимание в остальной Эстонии - подозрительная смена руководства городских учреждений и предприятий, визит представителей Министерства образования с проверкой и игры вокруг перевода школ на эстонский язык обучения.
Причиной неразберихи в городе является довольно пестрый состава горсобрания. Но изменится ли ситуация в лучшую сторону, если мы отберем у всех граждан РФ возможность голосовать на местном уровне? Сильно сомневаюсь.
Проблема в том, что местные выборы не всегда отражают настоящие политические взгляды электората: кто-то голосуют за кума, брата, свата, за денежку, по договорняку или потому, что ему в руки сунули отражатель с буклетиком и суп. Моя удивительная бабуля уже много лет голосует за одного и того же бестолкового и немного пророссийского кандидата по принципу «какой мальчик с плаката улыбается хороший», и ни одна моя попытка ее переубедить не увенчалась успехом.
При этом бабушка имеет эстонское гражданство и не понимает, почему Владимир Путин все еще на свободе. Она у меня - хороший пример того, что проблема заключается не в цвете паспорта.
Низкий уровень социальной и политической грамотности, нежелание разбираться в нюансах, поверхностный анализ ситуации - главные проблемы, из-за которых в местном самоуправлении оказываются волшебные люди, которым там не место.
Забрать у примерно трети нарвитян возможность выбирать тех, кто будет ими править, просто потому, что паспорт не тот - недальновидно. Я, конечно, понимаю, что этот путь куда короче, чем развитие осознанности у населения, но вопрос в том, чего мы хотим достигнуть в результате: крепкого чувства принадлежности к сплоченному гражданскому обществу или фееричной разобщенности, обид и надутых губ?
В Нарве были, есть и еще какое-то время будут люди с российским гражданством, достойные выбирать кандидатов на местных выборах. Не у каждого нарвитянина, который хочет голосовать, есть возможность сменить паспорт, но есть вероятность, что он тоже любит и уважает город, способен дать осмысленную оценку политическим кандидатам и выбрать из них того, кто принесет городу пользу.
В последнем мониторинге интеграции, к примеру, говорится, что и среди граждан РФ есть патриоты Эстонии. Да и в целом, гражданство той или иной страны - вовсе не приговор.
А еще, как мне кажется, очень важно отделять зерна от плевел: не все кандидаты на местных выборах пустили корни в эстонскую социокультурную среду, но при этом остаются приемлемыми кандидатами в городское собрание, так как обладают необходимыми навыками, знаниями и компетенцией для того, чтобы жизнь в городе - на разных уровнях - налаживалась. Принимая на себя политическую ответственность, человек укрепляет личную связь с судьбой своей страны. Но не всегда, конечно.
Допуск к голосованию только «правильного» электората не гарантирует, что народные избранники, находясь у власти, не наворотят бед и не будут действовать исключительно в своих корыстных интересах, игнорируя интересы горожан.
В политике всегда остается сам факт политики - грязной игры, которая ведется по своим правилам. Да и интересы у горожан разные, если уж на то пошло, и заставить всех дышать в унисон и дружно высаживать цветочки у здания горуправы не удастся.
Нельзя ограничивать людей в их праве голоса только из-за того, что чьи-то взгляды являются неправильными - это противоречит принципам демократии. Эстония и так довольно долго глядела на Нарву сквозь пальцы - с надеждой, что тут как-нибудь все само рассосется. Но в итоге город теперь, отчаянно ковыляя, еле поспевает за остальной страной.
Поэтому если очень хочется, чтобы нарвитяне не врывались на первую полосу газет с очередными пророссийским скандалом, государство должно потратить больше времени и сил на развитие политической грамотности и общую интеграцию жителей Северо-Востока. Просто отобрать у них ручки и бюллетени - не выход.