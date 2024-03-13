ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Отобрать у нарвских краснопаспортников голос – не выход!

При этом бабушка имеет эстонское гражданство и не понимает, почему Владимир Путин все еще на свободе. Она у меня - хороший пример того, что проблема заключается не в цвете паспорта.

Низкий уровень социальной и политической грамотности, нежелание разбираться в нюансах, поверхностный анализ ситуации - главные проблемы, из-за которых в местном самоуправлении оказываются волшебные люди, которым там не место.

Забрать у примерно трети нарвитян возможность выбирать тех, кто будет ими править, просто потому, что паспорт не тот - недальновидно. Я, конечно, понимаю, что этот путь куда короче, чем развитие осознанности у населения, но вопрос в том, чего мы хотим достигнуть в результате: крепкого чувства принадлежности к сплоченному гражданскому обществу или фееричной разобщенности, обид и надутых губ?

В Нарве были, есть и еще какое-то время будут люди с российским гражданством, достойные выбирать кандидатов на местных выборах. Не у каждого нарвитянина, который хочет голосовать, есть возможность сменить паспорт, но есть вероятность, что он тоже любит и уважает город, способен дать осмысленную оценку политическим кандидатам и выбрать из них того, кто принесет городу пользу.

В последнем мониторинге интеграции, к примеру, говорится, что и среди граждан РФ есть патриоты Эстонии. Да и в целом, гражданство той или иной страны - вовсе не приговор.