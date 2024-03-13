Запланированный в Эстонии автоналог может противоречить правилам ЕС

Кроме того, профильные организации считают, что высокий регистрационный сбор автомобиля сделает новые экологичные машины менее доступными для населения, что идет вразрез с заявленной основной целью закона - заботой об экологии.

Вскрывшиеся проблемы с законопроектом, который Министерство финансов рассчитывает принять уже в первом полугодии, были озвучены во вторник на обсуждении автоналога в Рийгикогу при участии чиновников Минфина и профильных организаций, сообщила «Актуальная камера».

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Выяснилось, что Еврокомиссия может не утвердить законопроект, поскольку регистрационный сбор за автомобиль может нарушить одно из основных требований Евросоюза - свободу передвижения товаров. Тогда Министерству финансов и Рийгикогу придется менять текст законопроекта.