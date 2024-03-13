В воскресенье в Таллинне пройдет митинг в рамках всемирной акции против путинского режима

«Мы выходим к российскому посольству в Таллинне на акцию "Полдень против Путина", чтобы показать путинскому режиму, что мы против. Против имитационных "выборов" без выбора, против войны, против коррупции, против политических убийств и преследований, против нищеты, против превращения России в страну-изгоя», - говорится в заявлении.

Reforum Space Tallinn сообщает, что эта акция солидарности всех антивоенных россиян, которую придумал питерский депутат Максим Резник и поддержал Алексей Навальный, убитый в тюрьме за полярным кругом 16 февраля 2024 года.

«В этот день и час неравнодушные люди в России придут на избирательные участки, чтоб выразить свой протест. Сейчас, после убийства Навального, эта акция стала его политическим завещанием», - отмечается в сообщении проекта.

Представитель Reforum Space Tallinn добавляет, что в Таллинне они проведут на акции свое голосование: «Вы можете принять участие в нашем альтернативном голосовании и вписать в бюллетень имя своего кандидата. После митинга в пространстве Reforum Space Tallinn мы проведем подсчет голосов. Приходите и выразите свой протест против фальшивых выборов, против войны, против диктатуры, против Путина!»