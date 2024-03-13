Новый руководитель Нарвской больницы: мы дойдем до того, что эстонский язык будет звучать свободнее

По словам Ланно, первые восемь рабочих дней на новой должности прошли в основном в процессе адаптации к окружающей среде больницы. «Нарвская больница - это очередной новый опыт в моей 20-летней карьере руководителя. Короче говоря, организация находится в хорошем состоянии, эффективна и полна энтузиазма», - отметил он.

Среди прочего Ланно добавил, что на его взгляд, реновация Нарвской больницы - это единственно верный шаг, поскольку это важная организация для всего города и близлежащих поселений. «С первым расширением мы планируем улучшить возможности активного лечения и рядом создать достойный учебно-оздоровительный центр в сотрудничестве с Тартуской высшей школой здравоохранения», - сказал новый руководитель.

Ланно выразил мнение, что в больнице планируется развивать возможности неврологии, лечения заболеваний глаз и онкологии: «Население Нарвы в основном пожилое, поэтому раковые заболевания - это то, что развивается и продолжает расти у людей. Такое внимание необходимо».

Новый руководитель признал, что работники Нарвской больницы в основном не эстонцы. «Они довольно хорошо понимают эстонский язык. Каждое утро у нас смена дежурства на эстонском языке, и конечно, среди врачей есть люди с идеальным эстонским языком. Определенно есть и те, кто только начинает и ищет возможность практиковать язык, - сказал Ланно. - Мы дойдем до того, что эстонский язык будет звучать свободнее».

В интервью также затронули тему Аго Кыргвеэ, который был снят с должности руководителя Нарвской больницы. «Протокол совета, конечно, является первым документом, который дается всем руководителям. Там было около десяти эпизодов, связанных с неточностями в финансовых операциях», - отметил Ланно.

Юллар Ланно был назначен новым руководителем Нарвской больницы 29 февраля этого года.