СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение на охранника, кража 916 литров топлива, загоревшийся уличный туалет

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

Вчера, 13 марта, вечером гражданину Молдовы не разрешили въезд в Эстонию на пограничном переходе «Нарва-1», поскольку у него не было соответствующих документов для въезда в страну, и он дал неясные заявления о цели поездки. Иностранцу был составлен запрет на въезд и его отправили обратно в Россию.

13 марта на пограничном пункте «Нарва-1» при въезде в Эстонию был досмотрен гражданин Узбекистана, у которого при досмотре вещей было обнаружено поддельное удостоверение ДОПОГ казахстанского водителя. Свидетельство ДОПОГ было изъято, и человеку разрешили продолжить путь в Россию.

13 марта сотрудники пограничной и миграционной службы Идаской префектуры проверили предприятие в Ида-Вирумаа на предмет законности пребывания и работы людей в Эстонии. Было установлено, что один человек незаконно находился в Эстонии в течение 10 дней и незаконно работал на предприятии. Иностранный гражданин был оштрафован на 100 евро, а предприятие - на 200 евро.

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