Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о нападении на охранника в Хаапсалу, а также о краже 916 литров топлива. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшимся уличном туалете в Пыхья-Таллинне и о ДТП на Лаагна-теэ в Ласнамяэ.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение на охранника, кража 916 литров топлива, загоревшийся уличный туалет
Насилие
14 марта в полицию поступило сообщение, что 54-летний мужчина избил 61-летнюю женщину на лестничной площадке жилого дома на улице Партизани в Нарве. Скорая помощь осмотрела женщину на месте, госпитализация ей не потребовалась. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в преступлении.
13 марта в полицию поступило сообщение, что в волости Кадрина 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил по лицу свою 66-летнюю мать. Полиция задержала нападавшего как подозреваемого в совершении преступления.
13 марта в полицию поступило сообщение, что 80-летний мужчина напал на охранника в магазине на Таллиннском шоссе в Хаапсалу.
Кражи
13 марта поступило сообщение, что у 20-летнего мужчины украли рюкзак с личными вещами во время погрузки товаров в Ласнамяэ. Причиненный ущерб составил 2 170 евро.
13 марта было обнаружено, что с автозаправочной станции в волости Пыльтсамаа было похищено около 916 литров топлива. Общий ущерб составил около 1500 евро.
Мошенничество
13 марта мужчина сообщил, что 6 декабря 2022 года заказал в интернет-магазине www.baltagro.ee автомобильные оси. Мужчина до сих пор не получил товар. Материальный ущерб составил 363,90 евро.
Безопасность на границе
13 марта гражданин Украины 1983 года рождения был оштрафован на 160 евро за то, что его работодатель не зарегистрировал его краткосрочную работу в Департаменте полиции и погранохраны.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина Израиля и одного гражданина Киргизии.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Вчера, 13 марта, вечером гражданину Молдовы не разрешили въезд в Эстонию на пограничном переходе «Нарва-1», поскольку у него не было соответствующих документов для въезда в страну, и он дал неясные заявления о цели поездки. Иностранцу был составлен запрет на въезд и его отправили обратно в Россию.
13 марта на пограничном пункте «Нарва-1» при въезде в Эстонию был досмотрен гражданин Узбекистана, у которого при досмотре вещей было обнаружено поддельное удостоверение ДОПОГ казахстанского водителя. Свидетельство ДОПОГ было изъято, и человеку разрешили продолжить путь в Россию.
13 марта сотрудники пограничной и миграционной службы Идаской префектуры проверили предприятие в Ида-Вирумаа на предмет законности пребывания и работы людей в Эстонии. Было установлено, что один человек незаконно находился в Эстонии в течение 10 дней и незаконно работал на предприятии. Иностранный гражданин был оштрафован на 100 евро, а предприятие - на 200 евро.
ДТП
13 марта в 15:59 спасатели выехали на Лаагна-теэ в Ласнамяэ под мост Котка, чтобы ликвидировать последствия дорожно-транспортного происшествия. Столкнулись два легковых автомобиля, трое людей смогли самостоятельно выбраться из автомобилей. Спасатели устранили угрозу возгорания на машинах, а скорая помощь на месте осмотрела одного человека. С инцидентом дальше занималась полиция.
13 марта в 14:04 спасатели выехали на ДТП на шоссе Кыргессааре в Кярдла. Водители не пострадали, но из машин вытекала жидкость. Спасатели очистили дорогу от битого стекла и осколков автомобиля.
Пожары
13 марта в 20:36 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Копли в Пыхья-Таллинне горит уличный туалет. Прибыв на место, пожарные Лиллекюла увидели, что туалет перевернут и дымится. Пожарные потушили огонь к 20:46.
При пожаре погибла кошка и сгорело сено. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
14 марта в 1:49 поступило сообщение о задымлении из квартиры многоквартирного дома на улице Карья в Нарва-Йыэсуу. Спасатели вошли в квартиру на первом этаже через окно, где спал мужчина, а рядом с диваном находилась одежда, подожженная окурками. Опасность возгорания была устранена. В квартире на потолке был датчик дыма, но он не работал. Мужчине была проведена разъяснительная работа, и ему назначили время для домашнего консультирования в ближайшее время.
13 марта в 19:00 спасатели выехали на Таллиннское шоссе в Силламяэ, где они потушили горящую на площади 20 квадратных метров сухую траву.
13 марта в 11:49 в Цент тревоги поступило сообщение, что в гаражном боксе на улице Лейна в городе Тапа во время кузовных работ загорелся фургон. Спасатели потушили пожар и проветрили помещение. Ремонтируемый фургон получил повреждения от огня в задней части.