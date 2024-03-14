Последствия перевозок марганца: президент Латвии прокомментировал поставки для военной машины Путина

Поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для военной промышленности, с начала войны резко возросли. С 2023 года ее переправляли туда также через порт в Силламяэ, находящийся под опекой бывшего премьер-министра Тийта Вяхи. Марганец доставили на Челябинский завод, национализированный в феврале. Марганцевая руда транспортировалась в Россию через дочернее предприятие Латвийских государственных железных дорог LDz Logistika. В интересах военной промышленности. Однако нашлись и другие латвийские портовые компании, которые хранят марганец.