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Последствия перевозок марганца: президент Латвии прокомментировал поставки для военной машины Путина

Мейнхард Пулк
, журналист
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Демонстрация против транзита марганцевой руды в Риге.
Демонстрация против транзита марганцевой руды в Риге. Фото: Evija Trifanova

Вышедшая на прошлой неделе статья Postimees о транспортировке марганцевой руды в Россию через порты Силламяэ и Латвии вызвала бурю эмоции и негодовании в соцсетях наших южных соседей.

Поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для военной промышленности, с начала войны резко возросли. С 2023 года ее переправляли туда также через порт в Силламяэ, находящийся под опекой бывшего премьер-министра Тийта Вяхи. Марганец доставили на Челябинский завод, национализированный в феврале. Марганцевая руда транспортировалась в Россию через дочернее предприятие Латвийских государственных железных дорог LDz Logistika. В интересах военной промышленности. Однако нашлись и другие латвийские портовые компании, которые хранят марганец.

На этой неделе у южных соседей был организован пикет у здания правительства в Риге, где ждали комментарий президента Латвии Эдгарс Ринкевичса.

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