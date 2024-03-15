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Хотела подзаработать: мошенники выманили у жительницы Эстонии более 20 тысяч евро

rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: DarioZg/Shutterstock

В четверг в полицию поступило заявление от жительницы Рапламаа, которая лишилась 21 тысячи евро из-за уловки мошенников.

Женщина нашла объявление о работе в Instagram и связалась с поставщиком вакансий через WhatsApp. Он предложил ей возможность зарабатывать, кликая на товары различных брендов в интернете.

Под руководством «работодателя» она зарегистрировалась на обозначенном им сайте и начала работать через приложение Telegram.

Чтобы получить обещанную зарплату, женщина должна была совершать различные платежи, однако ей не выплатили зарплату и не вернули деньги. 

Кроме того, под руководством «работодателя» она инвестировала свои деньги в криптовалюту Onlychain.

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