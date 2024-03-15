В четверг в полицию поступило заявление от жительницы Рапламаа, которая лишилась 21 тысячи евро из-за уловки мошенников.
Хотела подзаработать: мошенники выманили у жительницы Эстонии более 20 тысяч евро
Женщина нашла объявление о работе в Instagram и связалась с поставщиком вакансий через WhatsApp. Он предложил ей возможность зарабатывать, кликая на товары различных брендов в интернете.
Под руководством «работодателя» она зарегистрировалась на обозначенном им сайте и начала работать через приложение Telegram.
Чтобы получить обещанную зарплату, женщина должна была совершать различные платежи, однако ей не выплатили зарплату и не вернули деньги.
Кроме того, под руководством «работодателя» она инвестировала свои деньги в криптовалюту Onlychain.