Катри Райк: у нас самые хорошие русские в мире

«Я против того, чтобы граждан РФ временно лишили права голоса на муниципальных выборах. Я не понимаю, какой вопрос правительство хочет этим решить. У эстонского общества нет оснований бояться своих русских. У нас - самые хорошие русские в мире», - заявила Райк в веб-передаче ERR «Прямой эфир из Дома новостей», передает Rus.ERR .

В конце февраля премьер министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила в интервью «Северному побережью», что право голоса на муниципальных выборах в Эстонии проживающих в стране граждан России и Беларуси необходимо приостановить до тех пор, пока идет война в Украине.

Однако Каллас признала, что в коалиции нет единого мнения по этому вопросу, поскольку социал-демократы не поддерживают лишение граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах.

«Eсли это возможно сделать, изменив Конституцию, то нужно заняться этим быстрее. Когда я, так сказать, прикидываю в уме, то эти голоса (вместе с находящимися в оппозиции «Отечеством» и EKRE, поддерживающими такой шаг - прим. ред.) наберутся. Но я не хочу разрушать коалицию. Обычно, если ты идешь принимать решение с имеющимися вне коалиции голосами, то это в общем плохо отражается на здоровье коалиции», - заявила она.