Эстонская спортсменка заняла первое место на дистанции 10 км на соревнованиях по спортивной ходьбе

Миротворцева преодолела 10 км за 47.18, что немного медленнее ее личного рекорда. Лучшее время Миротворцевой - 46.55, которое она установила 4 июня 2022 года в Борском Микулаше. Это также рекорд Эстонии в спортивной ходьбе.