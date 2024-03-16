Эстонская спортсменка Екатерина Миротворцева заняла первое место на дистанции 10 км спортивной ходьбой среди женщин до 23 лет на этапе мирового золота в Дудинце (Словакия) в субботу.
Эстонская спортсменка заняла первое место на дистанции 10 км на соревнованиях по спортивной ходьбе
Миротворцева преодолела 10 км за 47.18, что немного медленнее ее личного рекорда. Лучшее время Миротворцевой - 46.55, которое она установила 4 июня 2022 года в Борском Микулаше. Это также рекорд Эстонии в спортивной ходьбе.
Миротворцева опередила на 22 секунды венгерку Тициану Шпиллер, занявшую второе место. Третье место заняла Анна Здзебло из Польши с результатом 49,16.