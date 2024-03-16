Сб, 16.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Эстонская спортсменка заняла первое место на дистанции 10 км на соревнованиях по спортивной ходьбе

BNS
Copy
Екатерина Миротворцева, которой всего 20 лет, в прошлое воскресенье завоевала уже десятую золотую медаль чемпионатов Эстонии.
Екатерина Миротворцева, которой всего 20 лет, в прошлое воскресенье завоевала уже десятую золотую медаль чемпионатов Эстонии. Фото: Merlin Lipp

Эстонская спортсменка Екатерина Миротворцева заняла первое место на дистанции 10 км спортивной ходьбой среди женщин до 23 лет на этапе мирового золота в Дудинце (Словакия) в субботу.

Миротворцева преодолела 10 км за 47.18, что немного медленнее ее личного рекорда. Лучшее время Миротворцевой - 46.55, которое она установила 4 июня 2022 года в Борском Микулаше. Это также рекорд Эстонии в спортивной ходьбе.

Миротворцева опередила на 22 секунды венгерку Тициану Шпиллер, занявшую второе место. Третье место заняла Анна Здзебло из Польши с результатом 49,16.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх