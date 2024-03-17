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Спасенный Семен ищет дом: кот сам просил, чтобы волонтеры взяли его с собой

lemmik.postimees.ee rus.postimees.ee
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Замечательный кот Семен.
Замечательный кот Семен. Фото: CATS help / Facebook

Некоторое время назад в приют Cats Help MTÜ поступило сообщение о гигантской кошачьей колонии в Пярнумаа, где ситуация полностью вышла из-под контроля.

Волонтерам приюта уже удалось поймать несколько котов, среди них замечательный Семен, который сейчас ищет новый дом.

По словам активистов Cats Help, Семен, должно быть, был домашним котом - он сам зашел в ловушку с приманкой и даже умолял взять его с собой.

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Семен – молодой и дружелюбный кот, охотно общается с людьми и другими животными.

Кот уже прошел все необходимые процедуры, вакцинирование и чипирование.

Семен.
Семен. Фото: CATS help / Facebook

К сожалению, ветеринары обнаружили, что у Семена одна почка слабее другой, а это значит, что ему нужна специальная пища.

Также Семену необходимо раз в несколько лет посещать ветеринарного врача для оценки работы почек с помощью УЗИ.

Если вы готовы предложить дом замечательному коту Семену, заполните анкету приюта Cats Help.

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