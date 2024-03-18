Председатель Центристской партии Михаил Кылварт направил обращение президенту Алару Карису с просьбой не провозглашать закон о налоге на транспортные средства, поскольку он может противоречить Конституциии Эстонской Республики и нормам ЕС.
Центристская партия призывает президента не провозглашать закон о налоге на автомобили
Фракция Центристской партии в Рийгикогу заказала юридический анализ проекта налога на транспортные средства, который выявил ряд противоречий как основным принципам законодательства Европейского союза, так и Конституции.
«Проект закона о налоге на автомобиль не предусматривает никаких льгот для инвалидов, многодетных семей или малообеспеченных людей. Хотя статья 28 Конституции гласит, что многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями находятся под особой заботой государства», - пояснил Кылварт в обращении.
«Правительство пока не обсуждало вопрос о налоговых льготах для многодетных семей, но именно им нужен автомобиль, чтобы ежедневно возить детей в ясли и школу, и это особенно сильно ударит по многодетным семьям, живущим в сельской местности. Для них обложение налогом на автомобиль означает обложение налогом предмета первой необходимости. Поэтому обложение налогом автомобилей многодетных и малообеспеченных семей не соответствует духу конституции», - сказал он.
«Согласно законопроекту, инвалиды будут пользоваться налоговыми льготами только в отношении транспортных средств, специально приспособленных для перевозки инвалидов или для использования инвалидами. Действующее положение вынуждает инвалидов нести несоразмерные расходы, которые могут еще больше ухудшить их материальное положение и повысить риск оказаться в нищете, - говорится в обращении. - Таким образом, в ситуации, когда государство посредством налога на автомобиль ставит наиболее уязвимые группы общества в более сложное положение, в то время как другие социальные меры не реализуются или реализуются неэффективно, это может быть фактором, значительно усиливающим интенсивность лишения основных прав».
В то же время проект, подготовленный Министерством финансов, противоречит законодательству Европейского союза, о чем Министерству также было известно. Тем не менее, работу над законопроектом продолжили.
Согласно законопроекту, налог на регистрацию транспортного средства должен уплачиваться за подержанный автомобиль, привезенный из-за границы, но не при обмене права собственности внутри Эстонии.
Это противоречит правилам ЕС, согласно которым ни одно государство-член не облагает прямыми или косвенными государственными налогами товары из других государств-членов. В случае противоречия не исключены иски к государству о возмещении ущерба, в результате чего эстонское государство должно будет на основании судебного решения возместить людям их требования о выплате пошлины за регистрацию транспортного средства вместе с процентами.
«Центристская партия предложила ряд поправок к законопроекту, которые помогут смягчить его негативные последствия. Мы обратили внимание на то, что проект налога на автомобили не учитывает интересы пенсионеров, живущих на прожиточный минимум, детей с особыми образовательными потребностями, людей с ограниченными возможностями, многодетные семьи, одиноких родителей и одиноких пенсионеров, которые хуже переносят увеличение расходов и для которых транспорт может стать более труднодоступным», - сказал Кылварт.
«Однако, поскольку существует риск, что законопроект будет принят без изменений, без учета возможных противоречий с законодательством ЕС и Конституцией, а также учитывая негативное влияние закона на благосостояние людей, я призываю вас не вводить в действие закон о налоге на транспортные средства, если он будет принят Государственным собранием», - обратился Кылварт к президенту.