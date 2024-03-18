Центристская партия призывает президента не провозглашать закон о налоге на автомобили

В то же время проект, подготовленный Министерством финансов, противоречит законодательству Европейского союза, о чем Министерству также было известно. Тем не менее, работу над законопроектом продолжили.

Согласно законопроекту, налог на регистрацию транспортного средства должен уплачиваться за подержанный автомобиль, привезенный из-за границы, но не при обмене права собственности внутри Эстонии.

Это противоречит правилам ЕС, согласно которым ни одно государство-член не облагает прямыми или косвенными государственными налогами товары из других государств-членов. В случае противоречия не исключены иски к государству о возмещении ущерба, в результате чего эстонское государство должно будет на основании судебного решения возместить людям их требования о выплате пошлины за регистрацию транспортного средства вместе с процентами.

«Центристская партия предложила ряд поправок к законопроекту, которые помогут смягчить его негативные последствия. Мы обратили внимание на то, что проект налога на автомобили не учитывает интересы пенсионеров, живущих на прожиточный минимум, детей с особыми образовательными потребностями, людей с ограниченными возможностями, многодетные семьи, одиноких родителей и одиноких пенсионеров, которые хуже переносят увеличение расходов и для которых транспорт может стать более труднодоступным», - сказал Кылварт.

«Однако, поскольку существует риск, что законопроект будет принят без изменений, без учета возможных противоречий с законодательством ЕС и Конституцией, а также учитывая негативное влияние закона на благосостояние людей, я призываю вас не вводить в действие закон о налоге на транспортные средства, если он будет принят Государственным собранием», - обратился Кылварт к президенту.