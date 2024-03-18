Если экономического роста нет, не должны повышаться и пенсии и зарплаты учителей, сказал Äripäev вице-председатель Центрального союза работодателей Иво Суурсоо.
Представитель предпринимателей: в трудные времена не должны расти ни пенсии, ни зарплаты учителей
Суурсоо заявил в эфире радио Äripäev, что государство должно сформулировать понятное каждому послание, что если в экономике дела идут плохо, не растут и пенсии или зарплаты государственных служащих. Он отметил, что до 85 процентов доходов страны приходится на налоги на потребление рабочей силы, которые платят предприниматели.
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