Представитель предпринимателей: в трудные времена не должны расти ни пенсии, ни зарплаты учителей

Суурсоо заявил в эфире радио Äripäev, что государство должно сформулировать понятное каждому послание, что если в экономике дела идут плохо, не растут и пенсии или зарплаты государственных служащих. Он отметил, что до 85 процентов доходов страны приходится на налоги на потребление рабочей силы, которые платят предприниматели.