В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» поговорим о важном - о профсоюзах, их взаимоотношениях с бизнесом и борьбе работников за свои права.
Вступить, что ли? ⟩ Кусачий профсоюз защитит работника и добьется прибавки к зарплате
И первый вопрос, который возникает у многих из нас: имеет ли смысл простому человеку вообще вступать в профсоюз, если на работе у него и так все хорошо?
«А зачем нужна людям, к примеру, та же страховка имущества или машины?» - задает в ответ резонный вопрос гость подкаста «Экономика360°», председатель Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембер.
По его словам, именно профсоюз сегодня играет роль своеобразной страховки в трудовых отношениях между работником и работодателем, гарантией стабильного дохода сотрудников на рабочем месте.
Кроме того, активный и кусачий профсоюз способен добиться, и не единожды, серьезного повышения зарплаты для работников предприятия или даже отрасли, продолжает Лембер.
Другое дело, что сами по себе профсоюзы в Эстонии до сих пор далеко не так сильны, как, скажем, у северных соседей, где в отдельных отраслях число членов профсоюза зашкаливает за 90%.
Как рассказывает Юри Лембер, у нас в стране в профсоюзах состоит в лучшем случае процентов 14-15% от общего числа работников.
«Сравнивать, конечно, сложно, потому что история развития у финских профсоюзов значительно обширней, нежели у эстонских», - поясняет он.
«От своего прошлого нам также никуда не деться: дело в том, что мы жили в Советском Союзе, и с тех времен у нас осталось довольно хорошее законодательство, которое регулирует трудовые отношения – этого до сих пор нет ни в Швеции, ни, по моему мнению, даже в Финляндии», - рассуждает Лембер.
Вот почему для работников Северных стран гораздо важней коллективные трудовые отношения, которые зачастую регламентируют то, что в Эстонии уже прописано в законодательстве, подчеркивает профсоюзный лидер.
Что делать бизнесмену, если работники компании начали объединяться в профсоюз?
«От хорошей жизни профсоюзную ячейку сотрудники на предприятии не создают», - с этой мыслью Юри Лембер полностью согласен.
По его словам, подобная ситуация, как правило, возникает тогда, когда о нуждах трудового коллектива руководство давно забыло: «Скажем, уже три-четыре года не повышалась зарплата, или же систематически нарушается действующее трудовое законодательство».
В целом же, как считает Лембер, за последние годы отношения между работниками и предпринимателями в Эстонии существенно улучшились.
Хозяева сегодня значительно реже разговаривают с коллективом с позиции силы: многие бизнесмены уже поняли, что забастовка на предприятии обходится в копеечку, а потому разумней с работниками не враждовать, а договариваться, резюмирует глава Независимого профсоюза моряков Эстонии.
О чем еще говорим в подкасте?
- Чего вообще может добиться для работников профсоюз? (спойлер: очень и очень многого)
- Возможна ли в Эстонии ситуация всеобщей стачки, когда бастует вся страна?
- Насколько сложно сегодня создать профсоюзную ячейку у себя в компании, что называется, «с нуля»?
- Правда ли, что профсоюз – злейший враг свободного предпринимательства?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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