Вступить, что ли? ⟩ Кусачий профсоюз защитит работника и добьется прибавки к зарплате

И первый вопрос, который возникает у многих из нас: имеет ли смысл простому человеку вообще вступать в профсоюз, если на работе у него и так все хорошо?

«А зачем нужна людям, к примеру, та же страховка имущества или машины?» - задает в ответ резонный вопрос гость подкаста «Экономика360°», председатель Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембер.

По его словам, именно профсоюз сегодня играет роль своеобразной страховки в трудовых отношениях между работником и работодателем, гарантией стабильного дохода сотрудников на рабочем месте.

Кроме того, активный и кусачий профсоюз способен добиться, и не единожды, серьезного повышения зарплаты для работников предприятия или даже отрасли, продолжает Лембер.

Другое дело, что сами по себе профсоюзы в Эстонии до сих пор далеко не так сильны, как, скажем, у северных соседей, где в отдельных отраслях число членов профсоюза зашкаливает за 90%.

Как рассказывает Юри Лембер, у нас в стране в профсоюзах состоит в лучшем случае процентов 14-15% от общего числа работников.

«Сравнивать, конечно, сложно, потому что история развития у финских профсоюзов значительно обширней, нежели у эстонских», - поясняет он.