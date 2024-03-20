Евросоюз с июня вновь введет тарифы на импорт некоторых сельхозпродуктов из Украины, если объем этого импорта будет превышать определенные квоты. Таким образом ЕС идет навстречу своим протестующим фермерам, пишет DW.
ЕС вновь введет пошлины на некоторые украинские агропродукты
Евросоюз в июне вновь введет на импорт некоторых сельхозпродуктов из Украины тарифы, которые начнут действовать, если объем этого импорта превысит определенные квоты. О достижении соответствующей договоренности с Европейским советом сообщил в ночь на среду, 20 марта, Европарламент.
Тарифный «экстренный тормоз» будет применяться к ввозу «наиболее чувствительных» продуктов - в этот список вошли мясо кур, яйца, сахар, овес, кукуруза, все виды круп и мед. Если объем импорта из Украины одного из этих товаров превысит средний показатель за 2022-2023 годы, на него будут введены пошлины. До этого момента ввоз такой сельхозпродукции будет, как и прежде, беспошлинным.
Этот принцип пока не планируется распространять на пшеницу - однако это может быть сделано, если ее импорт в Европейский союз из Украины «резко увеличится», уточняется на сайте Европейского парламента.
Новые правила регулирования украинского импорта еще должны быть формально одобрены Европарламентом и государствами-членами ЕС. Они будут действовать в течение года, до 5 июня 2025-го.
ЕС идет навстречу своим протестующим фермерам
В Брюсселе решили отменить пошлины и квоты на импорт украинской сельхозпродукции после начала полномасштабной агрессии РФ в 2022 году, чтобы поддержать экономику Украины. Однако это вызвало недовольство европейских фермеров, заявляющих, что беспошлинный ввоз более дешевых украинских продуктов подрывает их бизнес. В частности, французские аграрии в середине февраля пожаловались властям ЕС, что приток зерна из Украины в ЕС принес им значительные убытки.
Ранее Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария в одностороннем порядке ограничили импорт некоторых украинских сельхозпродуктов. Кроме того, польские фермеры с той же целью уже несколько месяцев (с некоторыми перерывами) блокируют границу с Украиной, а 18 марта также перекрыли на 2 дня два погранперехода на границе с ФРГ.
Другим поводом для протестов европейских фермеров стала экологическая политика ЕС - в частности, планы по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. В Брюсселе уже согласились смягчить требования к сельскому хозяйству в этой области. Частичное возвращение тарифов на украинскую сельхозпродукцию - еще один шаг навстречу недовольным европейским аграриям, отмечает агентство dpa.
19 марта газета Financial Times также сообщила, что Евросоюз готовится впервые ввести пошлины на зерно из России и Беларуси - «чтобы умиротворить фермеров и некоторые государства-члены ЕС».