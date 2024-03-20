ЕС вновь введет пошлины на некоторые украинские агропродукты

Евросоюз в июне вновь введет на импорт некоторых сельхозпродуктов из Украины тарифы, которые начнут действовать, если объем этого импорта превысит определенные квоты. О достижении соответствующей договоренности с Европейским советом сообщил в ночь на среду, 20 марта, Европарламент.

Читайте также За рубежом Протестующие польские фермеры заблокировали два погранперехода на границе с Германией

Тарифный «экстренный тормоз» будет применяться к ввозу «наиболее чувствительных» продуктов - в этот список вошли мясо кур, яйца, сахар, овес, кукуруза, все виды круп и мед. Если объем импорта из Украины одного из этих товаров превысит средний показатель за 2022-2023 годы, на него будут введены пошлины. До этого момента ввоз такой сельхозпродукции будет, как и прежде, беспошлинным.

Этот принцип пока не планируется распространять на пшеницу - однако это может быть сделано, если ее импорт в Европейский союз из Украины «резко увеличится», уточняется на сайте Европейского парламента.

Новые правила регулирования украинского импорта еще должны быть формально одобрены Европарламентом и государствами-членами ЕС. Они будут действовать в течение года, до 5 июня 2025-го.

ЕС идет навстречу своим протестующим фермерам