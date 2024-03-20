Лаанет отказался комментировать начатое против него расследование до его завершения

Свою позицию он донес до СМИ через пресс-службу Министерства юстиции.

«Чтобы позволить правоохранительным органам спокойно и независимо выполнять свою работу и не влиять на процесс, я не буду делать никаких дальнейших комментариев для общественности до окончания разбирательства по делу», - сообщил Калле Лаанет.