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Лаанет отказался комментировать начатое против него расследование до его завершения

rus.postimees.ee
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Фото: Madis Veltman

Министр юстиции Калле Лаанет, возможное нарушение антикоррупционного законодательства которым расследует полиция, отказался от комментариев на эту тему до завершения разбирательства.

Свою позицию он донес до СМИ через пресс-службу Министерства юстиции.

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«Чтобы позволить правоохранительным органам спокойно и независимо выполнять свою работу и не влиять на процесс, я не буду делать никаких дальнейших комментариев для общественности до окончания разбирательства по делу», - сообщил Калле Лаанет.

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