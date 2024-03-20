Прямая трансляция ⟩ Смотрите, как проходит европейский отборочный тур Bocuse d'Or. Сегодня выступает наша команда

Нашу страну на конкурсе представляет персональный шеф-повар Rondeau by ID Иван Дериземля. Помощником Ивана является лучший молодой повар 2023 года Алена Кох, а его тренером — Эммануэль Вилле, который и раньше готовил кандидатов на конкурс «Золотой Бокюз», таких как Владислав Дьячук и Дмитрий Халюков.

«Мы тренировались чуть более полугода, все шло по плану и позади много работы. Понятно, что перед конкурсом в душе есть небольшое волнение, но в целом чувствую себя уверенно», - сказал перед стартом Иван Дериземля.

Иван и раньше хорошо зарекомендовал себя как в Эстонии, так и за рубежом. Он работал в ресторанах Piparmünt, CRU и Mosaiik. Кроме того, он стажировался в ресторане Olo в Финляндии и работал chef de partie в Svinkløv Badehotel в Дании.

«С заявленными на этот раз обязательными ингредиентами очень сложно справиться, но Иван действовал с полной отдачей, был креативен и интенсивно тренировался. У нас все продумано до мелочей, и мы готовы к бою», - уверен тренер команды Эммануэль Вилле.

Эммануль Вилле, Иван Дериземля и Алёна Кох. Фото: Йоханнес Арро

Эстонская команда должна будет за пять с половиной часов выполнить два задания: представить жюри из 14 членов конкурсный поднос и предложить составленное командой собственное меню. Обязательными ингредиентами являются скрей или североевропейская черная треска, морские гребешки с Лофотенских островов, сушеная треска, части мяса норвежского северного оленя и известный норвежский алкогольный напиток Linie aquavit.

Ключевыми словами, характеризующими конкурсный поднос эстонской команды, являются устойчивость, акцент на местных и традиционных вкусах и сервировка.

От того, какое место займет команда на европейском туре, зависит, будет ли она участвовать в мировом первенстве, которое традиционно проходит в Лионе, Франция.

В международном жюри каждая страна представлена одним членом. В этом году Эстонию представляет в качестве дегустационного эксперта преподаватель Пярнумааского центра профессионального образования и ведущий шеф-повар Херкки Руубель.

Прямую трансляцию конкурса можно смотреть ЗДЕСЬ, за ходом конкурса можно также следить на странице Bocuse d’Or Eesti в Facebook и Instagram.

Проект софинансируется Европейским союзом и Министерством регионального развития и сельского хозяйства.