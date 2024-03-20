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Сезон открыт: зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита в этом году

rus.postimees.ee
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Тот самый клещ, который объединяет народы Северной Европы без спроса и оглядок на политический строй, или на пограничные преграды.
Тот самый клещ, который объединяет народы Северной Европы без спроса и оглядок на политический строй, или на пограничные преграды. Фото: Caro / Sorge

По данным Департамента здоровья, в этом году первый случай клещевого энцефалита был зарегистрирован на Сааремаа.

По данным Департамента здоровья, за последние три года число случаев клещевого энцефалита увеличилось почти втрое.

В прошлом году больше всего случаев клещевого энцефалита было зарегистрировано в Пярнумаа (45), Таллинне (31) и Тартумаа (30). Уровень заболеваемости на 100 000 жителей был самым высоким в уездах Пярнумаа и Сааремаа.

Инфекционные заболевания регистрируются по месту жительства человека, а не по месту поражения клещом.

В Эстонии лечение заболеваний, вызванных клещами, обходится в миллионы евро. По данным Департамента здоровья, в прошлом сезоне расходы на лечение превысили два миллиона евро.

Вакцинация - лучшая мера профилактики клещевого энцефалита. Вакцины против болезни Лайма или клещевого боррелиоза не существует, и предотвратить заболевание можно, избегая укусов клещей (используйте репелленты от клещей, носите на природе светлую одежду и т. д.).

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