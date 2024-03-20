По данным Департамента здоровья, в этом году первый случай клещевого энцефалита был зарегистрирован на Сааремаа.
Сезон открыт: зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита в этом году
По данным Департамента здоровья, за последние три года число случаев клещевого энцефалита увеличилось почти втрое.
В прошлом году больше всего случаев клещевого энцефалита было зарегистрировано в Пярнумаа (45), Таллинне (31) и Тартумаа (30). Уровень заболеваемости на 100 000 жителей был самым высоким в уездах Пярнумаа и Сааремаа.
Инфекционные заболевания регистрируются по месту жительства человека, а не по месту поражения клещом.
В Эстонии лечение заболеваний, вызванных клещами, обходится в миллионы евро. По данным Департамента здоровья, в прошлом сезоне расходы на лечение превысили два миллиона евро.
Вакцинация - лучшая мера профилактики клещевого энцефалита. Вакцины против болезни Лайма или клещевого боррелиоза не существует, и предотвратить заболевание можно, избегая укусов клещей (используйте репелленты от клещей, носите на природе светлую одежду и т. д.).