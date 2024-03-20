Каллас: новый генсек НАТО должен быть выходцем из Восточной Европы

В последние месяцы в качестве потенциального преемника Столтенберга также рассматривалась Кая Каллас. Но сейчас считается, что у нее нет шансов занять эту должность, поскольку Каллас подходит не для всех стран из-за своих слишком резких высказываний в адрес России.

Каллас не пожелала отвечать на вопрос немецких журналистов, кого она поддерживает в борьбе за место генсека НАТО. В то же время она упомянула два условия: во-первых, преемник Столтенберга должен быть выходцем из страны, которая расходует на оборону не менее 2% ВВП, и, во-вторых, он должен быть выходцем из восточноевропейской страны.