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Каллас: новый генсек НАТО должен быть выходцем из Восточной Европы

rus.postimees.ee
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Кая Каллас во время визита в Берлин.
Кая Каллас во время визита в Берлин. Фото: BERND VON JUTRCZENKA

Как заявила немецким изданиям премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время ее визита в Берлин, преемник генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который осенью покинет свой пост, должен быть выходцем из страны, которая расходует на оборону не менее 2% ВВП, и которая находится в Восточной Европе, пишет Rus.ERR.

В последние месяцы в качестве потенциального преемника Столтенберга также рассматривалась Кая Каллас. Но сейчас считается, что у нее нет шансов занять эту должность, поскольку Каллас подходит не для всех стран из-за своих слишком резких высказываний в адрес России.

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Каллас не пожелала отвечать на вопрос немецких журналистов, кого она поддерживает в борьбе за место генсека НАТО. В то же время она упомянула два условия: во-первых, преемник Столтенберга должен быть выходцем из страны, которая расходует на оборону не менее 2% ВВП, и, во-вторых, он должен быть выходцем из восточноевропейской страны.

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