Пацифизм – самоубийство: Каллас призвала Европу тратить на оборону еще больше денег

Комментируя в Берлине идею заморозки конфликта в Украине, Кая Каллас заявила, что идеи пацифизма сегодня равносильны самоубийству.

«В мире, полном насилия, пацифизм, попросту говоря, был бы самоубийством», - цитирует премьера Эстонии издание Spiegel.

Каллас признала, что населению Европы сложно объяснить, что нужно больше вкладывать в оборону.

«Возможно, в данный момент вы не чувствуете, что это необходимо. Но к тому времени, когда вы почувствуете, что это необходимо, будет слишком поздно. В этом проблема с обороной», - сказала она во время встречи на которой ей была вручена премия Вальтера Ратенау.

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Кая Каллас в очередной раз призвала партнеров в Европе и НАТО тратить больше денег на оборону на фоне агрессивной войны России в Украине, потому что власти РФ могут быть спровоцированы слабостью. Эстония инвестирует более 3,2 процента своего валового внутреннего продукта в оборону, заявила Каллас в Берлине.

«Если они верят, что смогут победить, они сделают ход. Если они поймут, что мы достаточно сильны, они не осмелятся сделать шаг в сторону НАТО. Вот почему нам действительно необходимо вместе предпринять эти совместные усилия», - добавила премьер-министр Эстонии.

О том, что у властей стран Европы есть деньги на оборону, накануне второй годовщины полномасштабной войны в Украине Rus.Postimees говорил директор исследовательской программы по России, восточному соседству ЕС и Евразии финского Института международных отношений Аркадий Мошес.

«Все разговоры о том, что у Европы нет денег на оборону, это все от лукавого. Украине ЕС сейчас дает 50 миллиардов евро. 17 в виде грантов и 33 в виде кредитов. Но вспомните, сколько было потрачено на COVID. По некоторым оценкам в одной Германии - 200 миллиардов евро в год. Да, это привело к экономическим сложностям. Но это не конец света. Вспомните, сколько стоило спасение экономики Греции несколько лет назад. Это цифры, которые на порядок больше трат на помощь Украине. Так что найти ресурсы на оборону в ЕС можно», - уверен эксперт.